Młodzież: mecze środowe i czwartkowe (akt.)

Czwartek, 20 października 2022 r. 10:24 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Planowane wstępnie na środę spotkanie z Polonią U13 zostało przełożone na późniejszy termin. Swój mecz w lidze U11 rozegrali na boisku Milan-Sport w Kostowcu zawodnicy z rocznika 2012 Akademii. Tak jak w pierwszym meczu (rozegranym przy Łazienkowskiej) mieliśmy do czynienia z wymianą ciosów. Oba zespoły stworzyły sobie sporo ciekawych sytuacji, a mecz trzymał w napięciu praktycznie do samego końca. Podobnie było w meczu Legii U10 z Drukarzem. Legioniści mieli sporo okazji, ale goście odpowiadali kąśliwie, a emocji nie brakowało do ostatniej minuty.



Liga orlików U11: Milan-Sport (2012) - Legia Warszawa



Strzały (40-60'): Milan-Sport 8(4)- Legia 12(6)



Mecz w lidze U11 rozegrali na boisku Milan-Sport w Kostowcu zawodnicy z rocznika 2012 Akademii. Tak jak w pierwszym meczu (rozegranym przy Łazienkowskiej) mieliśmy do czynienia z wymianą ciosów. Gospodarze (zawodnicy z Milan-Sport wywodzą się głównie z okolic Nadarzyna i miejscowości położonych na zachód od niego, czyli położonych blisko LTC) szybko starali się ominąć pressing Legii i dostać w pobliże bramki, co niekiedy całkiem nieźle im wychodziło. Legionistom zostawało mało miejsca i czasu do rozegrania akcji, ale z upływem czasu coraz lepiej radzili sobie z budowaniem akcji. Emocji i walki w środku pola nie zabrakło do ostatnich minut, były też zaskakujące podania i uderzenia oraz efektowne zwody. Po raz kolejny w tej grupie okazało się, że nie zawsze przeciwnik z szeroko znaną nazwą jest najciekawszym rywalem.



Liga orlików U10: Legia U10 (2013) - Drukarz Warszawa 2013



Strzały (celne): Legia 53 (26) - Drukarz 19 (9)



Legia: Ignacy Wojciechowski, Adam Rymszo, Oliwier Siuda, Leon Gańko, Antoni Adamkiewicz, Michael Oyedele, Szymon Chodkowski, Jakub Szymul

Trener: Łukasz Listwan