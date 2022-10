Michniewicz: Jędrzejczyk i Nawrocki zasłużyli na powołania

W szerokiej kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Katarze znalazło się dwóch legionistów, Maik Nawrocki i Artur Jędrzejczyk. - Miałem z nimi bezpośredni kontakt podczas pracy w Legii. Myślę, że obydwaj byliby powołani już wcześniej, ale zmagali się z kontuzjami. W związku z tym nie mogli dostać swojej szansy. Jędrzejczyk był bliski powołania na zgrupowanie we wrześniu, ale musiał wówczas przejść drobny zabieg. Rozmawiałem wtedy z nim i uznaliśmy, że lepiej będzie, jeśli zrezygnujemy z powołania i będzie brany pod uwagę dopiero pod kątem mistrzostw. Nie mogę teraz przesądzić, że na pewno pojadą na mistrzostwa, ale uważam, że zasłużyli, żeby znaleźć się w tej szerokiej kadrze - powiedział selekcjoner reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz.

Wieczny fan Mioduskiego - 2 minuty temu, *.plus.pl Jędrzejczyk Wieteska Nawrocki 3 w obronie na Argentynę? odpowiedz

