Biblioteka legionisty: To My Kibice Śląska

Środa, 23 listopada 2022 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Czasem w Bibliotece Legionisty przyglądamy się wydawnictwom kibicowskim innych klubów. Przed laty album z oprawami wydali fani GKS-u Bełchatów. Od dobrych kilku lat, a dokładniej od roku 2012, fani Śląska Wrocław wydają albumy z kibicowskimi (i nie tylko) zdjęciami.



Seria nosi tytuł "To my, kibice Śląska" i przygotowywana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Kibice Razem Śląsk Wrocław. Wydawnictwo jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław i Ministerstwa Sportu. Każde z wydawnictw liczy około 180 stron i wydrukowane zostało w limitowanym nakładzie 1000 egzemplarzy.



Za opracowanie albumu, a przynajmniej tych z ostatnich lat, z którymi mieliśmy okazję się zapoznać, odpowiedzialny jest Jakub Kurowski. Publikacja wydawana jest na kredowym papierze, a w ostatnich latach (od 2017 roku) całość znajduje się w twardej oprawie. Oprócz kibicowskich zdjęć z trybun - zarówno ze swojego stadionu, jak i wyjazdów - są zdjęcia piłkarzy (w tym z wizyt w szkołach), fotografie z sektora rodzinnego czy np. fotki z corocznych turniejów kibicowskich. Każde ze zdjęć jest dokładnie opisane. Oprócz wcześniej wspomnianych, na fotografiach znajdują się np. niepełnosprawni kibice Śląska, zdjęcia ze spotkań z kombatantami, wspólnego morsowania, biegów pamięci czy wypraw górskich. W jednym albumie znajduje się ok. 400 fotografii.



- Album to nie tylko dokumentacja wydarzeń piłkarskich, ale także historii naszego klubu, kibiców czy też graffiti, które tworzą - mówi Jakub Nowakowski, koordynator Kibice Razem Śląsk Wrocław. - Mecze Śląska Wrocław w danym stanowią fundament albumu. Jednak wyjątkowość tej publikacji opiera się na kibicach i wkładzie jaki oni wnoszą. Każdy kibic Śląska może współtworzyć album, wystarczy jeden mail - informują wydawcy publikacji, której pierwszy numer pojawił się w 2011 roku.



W tym przypadku najważniejsza jest regularność, a fani WKS-u albumy z serii "To my, kibice Śląska" wydają co dwanaście miesięcy - na wiosnę każdego kolejnego roku. Ostatni z nich został wydany w tym roku, podsumowując rok 2021.



