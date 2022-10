Zapowiedź meczu

Hit kolejki przy Łazienkowskiej

Sobota, 22 października 2022 r. 06:55 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

W sobotę Legia podejmie u siebie Pogoń Szczecin w ciekawie zapowiadającym się spotkaniu 14. kolejki Ekstraklasy. W tym tygodniu oba kluby zapewniły sobie awans do kolejnej rundy Pucharu Polski, natomiast w lidze różnica między nimi wynosi zaledwie dwa punkty.



Udany rewanż



Przed kilkoma dniami Legia odniosła ważne pucharowe zwycięstwo. Zawodnicy z Warszawy udanie zrehabilitowali się i zrewanżowali Wiśle Płock, pokonując ją w meczu 1/16 finału Pucharu Polski. W ostatniej ligowej kolejce to wiślacy byli górą, jednak kilka dni później nie mieli już zbyt wiele do powiedzenia. Po trafieniach Ernesta Muciego, Josue i Blaza Kramera Legia wygrała pewnie 3-0. Taki rezultat może tym bardziej cieszyć, że legionistom wreszcie zazębiały się akcje w ofensywie, a ten aspekt mocno od początku sezonu kulał. Warto również odnotować nie tylko pierwsze trafienie dla Legii Kramera, ale również świetną asystę Carlitosa przy jego golu. Hiszpan mógł dać nieco do myślenia trenerowi w kontekście jego ustawienia w wyjściowej jedenastce. Być może ciekawym rozwiązaniem na przyszłość byłoby ustawienie jako najbardziej wysuniętego gracza Kramera, a tuż za jego plecami Carlitosa, który nieco cofnięty do środka pola miałby więcej swobody w rozgrywaniu piłki?