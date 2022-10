Komentarze (68)

Ibik - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Jak sędzia wyliczył AŻ 3 min doliczonego czasu gry przy 9 zmianach i 2 przerwach spowodowanych kontuzjami zawodników Pogoni? Pogratulować Ekstraklasie i PZPN. już nie tylko dowalają nam niewspółmierne z innymi zespołami kary, dają kartki za byle co, a mają zamknięte oczy na brutalność przeciwników- np. na Josue w meczu z Płockiem. Teraz okazało się, że nas okradają nawet z czasie

U. Czy ten sędzia to nowy geniusz matematyczny ze zwichrowaną umiejętnością wykonywania prostych działań, takich jak mnożenie i dodawanie? odpowiedz

Tylko Pogoń Szczecin! - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jeszcze 10 min i byście się posrali odpowiedz

Sobal 74 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl

Zremisowali na własne życzenie po co oddawał josue karnego carlitosowi chciał żeby się przełamał katastrofa widział przecież że Caritas grał jak oaralityk odpowiedz

Kibic z what's up'a - 2 godziny temu, *.plus.pl @Sobal 74: Czasy ,,Nędzy" mi Carlitos przypomniał dziś odpowiedz

Anty Kosta - 2 godziny temu, *.plus.pl Potwierdza się teza że to trener na 3- 4 miejsce 2 pkt z rywalami z mocnymi rywalami w 4 meczach. odpowiedz

Wieczny fan Zielińskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl @Anty Kosta: cóż widziały gały co brały... odpowiedz

PND - 2 godziny temu, *.waw.pl najwazniejsze, że "kumaci" dziekuja po ZREMISOWANYM meczu z rywalem ktory dostaje po lbie i meczu pod kontrolą :D odpowiedz

Atmosferović - 2 godziny temu, *.plus.pl @PND: niedługo będzie ,,Nic się nie stało" po porazce i odśpiewana ,,Warszawa" razem z piłkarzami :) a Josue dostanie w ogóle burze braw razem z Carlitosem :D odpowiedz

Sarcastico. - 2 godziny temu, *.inetia.pl Muci sabotażysta pier*****. Za to co zrobił do rezerw. odpowiedz

słabo - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nie dobili rywala w 1 połowie i tak to się kończy. A Raków ucieka odpowiedz

Atmosferović - 2 godziny temu, *.plus.pl @słabo : a ktos w ogóle myślał że będziemy Raków gonić? Dobrze będzie jak będą puchary z miejsca w lidze i zdobyty PP wtedy sezon można uznać za bardzo udany. odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Wydaje mi się, że Pan Josue nie nadaje się do pracy w Legii, chyba że w druźynie oldboyów lub na bramce w ampfutbolu odpowiedz

Eduardo - 2 godziny temu, *.toneticgroup.pl @Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski: stary a kto sie nadaje z tych cyrkowcow? banda przeplaconych wkladow. odechciewa sie ogladac w ogole pilke nozna. 17:16 w bramkach w 14 meczach. Jakim cudem oni sa tak wysoko? 1 bramka na mecz do przodu i w plecy odpowiedz

Auto kółko - 2 godziny temu, *.chello.pl Masz frajera, to go duś, jak się zesra to go puść. Dlatego przegramy ten mecz L odpowiedz

Pnd - 2 godziny temu, *.waw.pl ale to jest zalosne... szkoda mi 21 tys frajerow ltorzy kupili na to cos bilet odpowiedz

Sarcastico. - 2 godziny temu, *.inetia.pl Co za ku*wa nieudolne patałachy!!!!! odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.autocom.pl Wszołek boi się grać. Nawet w dogodnych pozycjach oddaje piłkę. odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.autocom.pl Gdzie jest k....a, trener? Szybko zmiany, bo straciliśmy kontrolę nad meczem! odpowiedz

Atmosferović - 2 godziny temu, *.plus.pl @Po(L)ubiony: chciałeś to masz - Muci za Carlitosa ehhh:/// odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.autocom.pl @Atmosferović: Chciałem Kramera za Kapustkę i kogokolwiek za Wszołka. odpowiedz

Anty Kosta - 2 godziny temu, *.plus.pl Był do wzięcia Nikolic Prijovic to wzięto Carlitosa cóż ... Teraz w zimę musi wrócić Niezgoda a Carlitosa do Wisły do 1 ligi to w tej chwili jego poziom !!! odpowiedz

Sarcastico. - 2 godziny temu, *.inetia.pl Hahaha klasyka ;) Teraz tylko czerwo dla Jędrzejczyka i będę spełniony. odpowiedz

Kibic(L) - 3 godziny temu, *.inetia.pl Powiem tak. Na miejscu trenera w przerwie meczu opierd.... dla Josue i Carlistosa. Co to kur... ma być? Jakieś kółko wzajemnego wsparcia? Co to Carlitos niepełnosprawny jest, że mu karne trzeba dawać na przełamanie? Masz możliwość praktycznie zakończyć mecz przed przerwą to musisz to zrobić! Przy luźnej grze Carlistos spokojnie mógłby się przełamać. A tak mamy Co mamy. O! I właśnie mamy remis. Za coś takiego Josue z Carlitosem powinni dostać mocno po kieszeni. Jeden za oddanie strzelania karnego a drugi za brak odmowy. odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.autocom.pl Sami sobie strzelamy gole. Niby człowiek wiedział, ale się łudził... odpowiedz

L... - 3 godziny temu, *.plus.pl Nie ma się czym jarać. To jest męcz niepisanej ale odwiecznej przyjaźni. Będzie remis. Carlutos oddał karnego. Zapewne taka była umowa. Pogoń strzeli hola i po meczu. Ale fajnie ze dobrze grają. odpowiedz

Korek - 3 godziny temu, *.chello.pl Kramer natychmiast na boisko za Carlitosa. Pora najwyższa dać mu wreszcie realną szansę! odpowiedz

X_VC - 3 godziny temu, *.86.56 Josue szef. Pierwsze '45 bardzo dobre. Bardzo dobry mecz Rosołka. Carlitos najgorszy na boisku. w 2 poł trzeba szybko strzelić kolejną bramkę! odpowiedz

ComenTarzE - 3 godziny temu, *.co.uk O dziwo Rosołek dzisiaj bardzo dobry mecz. Carlitos dnoooooo NIESTETY. Ogólnie dobra 1 połowa. odpowiedz

zielony - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Carlitos wygląda tak jakby miał jakiegoś doła psychicznego:- odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 3 godziny temu, *.plus.pl Oby tylko nie robił dziś dziwnych zmian treneiro typu Johansson czy Sokołowski a o wynik jestem spokojny. odpowiedz

Anty Kosta - 2 godziny temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : Muci a nie Kramer za Carlitosa a propo dziwnych zmian czyli potwierdza się że to beton !!!! odpowiedz

Marianek - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Carlitos niech odpocznie na ławie. Mam nadzieję że nie przegramy przez tego karny. odpowiedz

Fan Maćka Rosołka - 3 godziny temu, *.m247.com Rosół dzisiaj KING! Gdzie są hejterzy? odpowiedz

Legionista - 3 godziny temu, *.net.pl Runjaic ślepy jesteś carlitos do zmiany i ława od przyszłego meczu odpowiedz

Kibic z what's up'a - 3 godziny temu, *.plus.pl 2:0 to już byłby spokój a tak dali nadzieję tylko portowcom ehhh odpowiedz

Aska - 3 godziny temu, *.autocom.pl O dziwo Rosołek dzisiaj bardzo dobry mecz. Carlitos dnoooooo NIESTETY. Ogólnie dobra 1 połowa. odpowiedz

Anty Kosta - 3 godziny temu, *.plus.pl Carlitos ty pajacu!!! Dawaj Kramera w przerwie bo to żenada jest :// odpowiedz

Sarcastico. - 3 godziny temu, *.inetia.pl To się ku*wa wzmocniliśmy napastnikiem. odpowiedz

Badylu - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Szkoda ,że jeszcze krótszego rozbiegu nie zrobił.Minę miał jakby strzelał tego karnego za karę.Po co Józek go zmuszał? odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.autocom.pl Brawo Mladen. Genialny wybór Josue, bo mógł podać do Rosołka albo Carlitosa. odpowiedz

WIELKA LEGIA MASAKRUJE ŚLEDZI - 3 godziny temu, *.211.109 Weszło weszło weszło! Dawać drugą i trzecią! odpowiedz

WIELKA LEGIA MASAKRUJE ŚLEDZI - 3 godziny temu, *.211.109 Trwa bombardowanie bramki śledziarni, musi coś wejść! odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 3 godziny temu, *.jmdi.pl Uprzejmie proszę o usunięcie Pana Carlitosa z boiska odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.autocom.pl @Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski: Niech weźmie ze sobą Kapustkę i Wszołka. odpowiedz

Kolega po szalu - 3 godziny temu, *.plus.pl Rosołek nawet nieźle dzis. odpowiedz

Manuela za Mięciela - 3 godziny temu, *.plus.pl @Kolega po szalu: no karnego wywalczył, szarpie i w słupek strzelił dobre granie dziś Rosołka odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.plus.pl @Manuela za Mięciela: wzięli drewno Carlitosa a tu Rosołek robi grę dziś z przodu odpowiedz

Wieczny fan Zielińskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl @Kolega po szalu: konkurencja mu sluzy i zaufanie trenera. odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Nieźle poza tym to wygląda tylko coś trafić odpowiedz

pawel - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Carlitos i Kapustka do zmiany. Wszystkie kontry Pogoni po stratach Carlitosa odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.autocom.pl Dlaczego nie gra Kramer? Muci? Co robią na placu Wszołek, Rosołek i Kapustka? odpowiedz

Zbych - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Po(L)ubiony: daj spokój gramy dla grania odpowiedz

Maniek - 3 godziny temu, *.domkorkowy.pl Skuteczność, skuteczność a raczej brek tej skutecznośći. odpowiedz

Dzyndzel - 4 godziny temu, *.206.172 Rosółek czaruje, ależ się odblokował chłopak! Był słupek ale zaraz wciśnie gola!!! odpowiedz

gazza - 4 godziny temu, *.inetia.pl 10 minuta...popis Slisza...Traci piłkę w śmieszny sposób...

ile jest wart taki piłkarz ? odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.autocom.pl @gazza: ale potem znakomity przechwyt. A teraz policz straty Wszołka. odpowiedz

Powrót Kró(L)a - 4 godziny temu, *.orange.pl Legenda Łazienkowskiej 3 Michał KuchyKing Kucharczyk wraca do domu! Michał, zostań z nami! odpowiedz

Olaf - 3 godziny temu, *.domkorkowy.pl @Powrót Kró(L)a: skąd takie wieści? odpowiedz

gazza - 4 godziny temu, *.inetia.pl Wreszcie wzmocnienie obrony poprzez wywalenie Johanssona na ławę !

Tak powinna być zawsze ... odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 5 godzin temu, *.plus.pl Znowu 3 w obronie? I czemu Mladenovic- a nie Ribeiro który zasłużył na szansę po udanym meczu w PP? odpowiedz

Anty Kosta - 4 godziny temu, *.plus.pl @Wieczny fan Mioduskiego : bo to trener - beton jak zagrali dobrze w PP Ribeiro i Kramer to dziś ława, nie wspominając już że zmianę taktyki uzgadniał z dyrektorem Zielińskim. odpowiedz

e(L)o - 5 godzin temu, *.play-internet.pl szykuje się blamaż.

Legia-pogon 0:3 odpowiedz

axlrose - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @e(L)o: Oby twoje nikczemne słowa w kał się obróciły. Prorok jakiś, już wie co się szykuje. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11 na mecz.

Tobiasz

Rose ... Jędrzejczyk ... Nawrocki ... Ribeiro

Josue ... Slisz

Baku ... Carlitos ... Muci

Kramer odpowiedz

