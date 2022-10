Konferencja pomeczowa

Runjaić: Mając 2-0, byśmy wygrali

Sobota, 22 października 2022 r. 20:28 Fumen, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Myślę, że to było dobre spotkanie dla kibiców. Całkiem ekscytujące i interesujące. Niestety nie osiągnęliśmy wyniku, jaki planowaliśmy. Zależało nam na zwycięstwie. W pierwszej połowie zdominowaliśmy spotkanie w każdej strefie. Pogoń nie istniała właściwie. Strzeliliśmy bramkę i mieliśmy kilka okazji, w tym zmarnowany rzut karny. Mając 2-0 do przerwy, to byśmy wygrali. Takie mam przeczucie.









Po zmianie stron straciliśmy bramkę po rzucie rożnym. Wiemy, że Pogoni jest trudnym rywalem, gdy przechodzi z jednej fazy do drugiej. Kucharczyk, Grosicki czy Zahović mogą zrobić różnicę. Ostatecznie zdobyliśmy 1 punkt, ale nie przegraliśmy spotkania. Dla mnie ważne było to, żeby zagrać na wysokiej intensywności. Szczególnie, że graliśmy trzeci mecz w osiem dni. Zdecydowanie to była nasza najlepsza połowa w tym sezonie.



Carlitos? Nic się nie dzieje. Nie zdobył bramki, nie wykorzystał rzutu karnego, ale jest świetnym gościem i dobrym zawodnikiem. Wszystko jest w porządku. Widzę w nim progres. Kramer staje się lepszy. Slisz, Kapustka, też idą w dobrym kierunku. Nie patrzmy tylko na wynik. Na razie nie będę oceniać personalnie zawodników. Zrobię to po połowie i na koniec sezonu.



Nie chcę oceniać tego, co się dzieje w Pogoni. To teraz nie leży w moim interesie. Byłem zaskoczony, że nie zdobyliśmy drugiej bramki. Żałuję niewykorzystanego karnego, ale piłka nożna jest nieprzewidywalna.



Maik Nawrocki jest młodym graczem. Znamy zawirowania z kontuzjami. Na początku sezonu potrzebował czasu, żeby wskoczyć na poziom, jaki potrzebowaliśmy. Wciąż nad tym pracuje. Powołanie to dla niego motywacja i sygnał, że jest obserwowany przez selekcjonera. Czas powinien pracować na jego korzyść. Zresztą, "Jędza" rozgrywa bardzo dobry sezon. To dobry gracz, który bardzo nam pomaga.