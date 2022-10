Zabrakło kropki nad i

Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Krzysztof Myrmus

Asystent: Bartłomiej Lekki

Techniczny: Damian Krumplewski



Ja - 15 minut temu, *.jmdi.pl Rosołek? Błagam to gość na II ligę, jaki menago go ciągnie za uszy? odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 21 minut temu, *.telefonica.de MIODUSKI WON Z LEGII LICHWIARZU odpowiedz

Sebo(L) - 23 minuty temu, *.vectranet.pl Ludzie,kiedy można krytykować,opluwać,"wieszać psy",gnoić i wyzywać to można.Były takie mecze w tym sezonie,że było do tego prawo.Po dzisiejszym meczu nie sądzę aby naszym zawodnikom można było cokolwiek zarzucić. Ja wiem,że wszyscy byśmy chcieli co kolejkę 3 punkty ale trzeba niektóre wyniki przyjąć z pokorą a niektóre z zadowoleniem.Mimo,iż nie udało się wygrać to drużynie dzisiaj w żadnym wypadku nie należą się słowa krytyki i obrażania. Dzisiaj nikt nie grał na ćwierć czy nawet na pół gwizdka,wszyscy zagrali na maxa.Nawet Slisz był dzisiaj w świetnej dyspozycji.Niewykorzystany karny może przydarzyć się każdemu.Dzisiaj trafiło na Carlitosa.Myślę,że to może go nawet bardziej wzmocnić.Będzie pałał chęcią zrehabilitowania się w kolejnych meczach. Pogoń to nie jest drużyna z dołu tabeli,którą można "golić" jak się chce.Postawiła twarde warunki,ale Legia zagrała naprawdę świetny mecz.Przestańcie jęczęć gdy nie ma do tego akurat powodu. odpowiedz

Atmosferić - 26 minut temu, *.orange.pl I tak niezły wynik - spodziewałem się 0-3. odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 33 minuty temu, *.t-mobile.pl Światełko w tunelu coraz słabiej świeci odpowiedz

Pit - 35 minut temu, *.net.pl Tragiczna gra Carlitosa, zmarnowana setka, zmarnowany karny, złe podania przy kontrach doprowadziły drużynę do tylko remisu. Facet powinien wylecieć z Legii w trybie natychmiastowym. Forma jaką ma pozwala mu na grę w max. III lidze albańskiej. Facet dzisiaj załatwił Legię na szaro. Gratulacje. Dwa ostatnie mecze, zamiast 6 pkt. To mamy 1. Z czym do ludzi? odpowiedz

Jurek - 42 minuty temu, *.tropolys.de Frajerzy. odpowiedz

Paw - 49 minut temu, *.plus.pl 1. Gra na +

2. Brak napastnika

3. Zmiany na - (tylko Muci na +)

4. Jozue taki gest z karnym to przy 4:0 a nie jak wynik na styku odpowiedz

Farme(L) - 50 minut temu, *.virginm.net Czasami zastanawiam się czytając to forum, czy jestem we właściwym miejscu… miejscu stworzonym dla Legionisty?!

Czasami mam wrażenie, ze to forum jest stworzone dla naszych przeciwników..! odpowiedz

Ginka - 20 minut temu, *.chello.pl @Farme(L): nie tyle dla naszych przeciwników ile dla "przeciętnych" kibiców-forumiarzy. Tę kibicowską grupę intelektualnie stać na to, co aktualnie sobą reprezentują. To jest smutny trend, który trwa już od kilku miesięcy, tj. od czasu nastania nowego trenera. odpowiedz

Urs72 - 56 minut temu, *.chello.pl Gratulacje za walkę do końca ,błedy obu drużyn ,co powiekszyło apetyt na zwycięstwo a były sytuacje , brawo dla bramkarzy wykazali się dziś , pozytywny mecz odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Alle geht weg!!! odpowiedz

Ogolić kręcone łoniaki z pustaka pudla - 1 godzinę temu, *.lewtelnet-access.de Jak przegrać przynajmniej zremisowany mecz i jak zremisować wygrany pokazał krosta rumcajanić i jego niepełnosprytni podopieczni (Płock i dziś).



Wszołek, bakana maku, zblazowany kramer, muczy i kapustka to 12,13,14,15 i 16 gracz paprykarzy (bakana sraku do wyje....ania natychmiast)



w grudniu bez nowego właściciela, dyrektora sportowego i trenera możemy poprawić miejsce w poprzednim sezonie o 1 lub max 2 lokaty, o PP niech zapomną największi optymiści

odpowiedz

Yaro - 41 minut temu, *.t-mobile.pl @Ogolić kręcone łoniaki z pustaka pudla: Człowieku, o czym Ty piszesz? Pieniędzy nie ma więc twoje wymagania włóż miedzy bajki. odpowiedz

MIODUSKI KONFABULANT - 15 minut temu, *.telefonica.de @Yaro: A przez kogo nie ma pieniędzy przez kibiców czy piłkarzy czy może przez downa lichwiarza mioduskiego.

MIODUSKI = Morawiecki.

Jesteście śmieszni Ci co prubujecie bronić tych parodystów. Carlitos baku Wszołek kapustka rosołek co ci najemnicy robią w LEGII Warszawa odpowiedz

Happy - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Wracamy na właściwe miejsce czyli środek tabeli. odpowiedz

Zyta z Brzeskiej - 1 godzinę temu, *.orange.pl Był remis, dlaczego nie strzelali karnych, żeby rozstrzygnąć mecz? odpowiedz

@PanTrener - 1 godzinę temu, *.plus.pl ten baku i muci to jakis sabotaz, nie mamy nikogo innego? odpowiedz

Hak77 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl czekam,może się doczekam ze w lidze strzela więcej niż jednego gola w meczu.masakra. odpowiedz

Adien - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Josue oddał karne szacun dla niego ale wykonuje go Carlitos gościu któremu całą pierwszą połowę nic nie wychodziło oprócz przejęcia piłki po którym padła bramka dla Legii, to trochę za mało jak na napastnika.... odpowiedz

gazza - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Jeśli ktoś stoi dwa kroki od piłki przy karnym to zwiększa się prawdopodobieństwo o 50 procent że nie strzeli karnego.

Nonszalancja zawsze wygrywa i tu Carlitos się ośmieszył i skompromitował...

Nigdy nie powinien strzelać karnych ! odpowiedz

karwex - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dzisiaj zachwycili:



Carlitos - lapeta totalna

Baku- bambus bez głowy

Muci - jeden mecz na 10 coś strzeli ( kapeć)

Kapustka - niech idzie na pole pograć

Josue - bez jaj dziś

No i wisienka nasza Kramer - Paralita ,wóz z weglem ,lapeta kto trzyma takiego dziada w kadrze?

odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @karwex:

Co do Josue się nie zgodze. Dobry mecz

Reszta w punkt odpowiedz

karwex - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @pawel: mi chodzi o oddanie karnego temu lapecie odpowiedz

@PanTrener - 1 godzinę temu, *.plus.pl @karwex: przeciez Kramer jest o 2 klase wyzej niz inni tylko mu nikt nie potrafi dograc pilki odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl @@PanTrener: Kramer nie ma kondycji brak zgrania brak oceny sytuacji a miał 2 bardzo dobre , dobry mecz obu drużyn , walka do końca błedy z obu drużyn nie wykorzystane odpowiedz

WŁODZIMIERZ - 1 godzinę temu, *.orange.pl To jest tak jak karnych się nie strzela !

Legia lepsza w 1 połowie Pogoń w 2 połowie odpowiedz

na ten moment - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl A poza tym po co krytykowaliście trenera? Grali antyfutbol ale prawie w każdym meczu były 3 punkty. Teraz chyba pod wpływem krytyki ustawia drużynę bardzo ofensywnie i co jest lepiej po 2 ostatnich kolejkach niezłej gry z 1 punktem? Z taką ładną grą ale z takimi zdobyczami punktowymi to my jeszcze z ligi spadniemy. Ja tam wolę bardziej pragmatyczne podejście no i punkty w tabeli odpowiedz

Urs72 - 50 minut temu, *.chello.pl @na ten momen . Każdy ma prawo wypowiedzieć się na forum ,wyluzuj emocje od 2015 roku jesteśmy w tym samym miejscu czyli środek tabeli może 3 , 4 miejsce , walka do końca zawsze ma być , nie ma napastnika który weźmie każdy mecz na siebie rozstrzygnie , Carlitos ,Kramer ,Nici , Rosołek raczej nie rozstrzygną każdego meczu odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jak to mołżiwe, że wchodzi Baku i po minucie jest zmęczony, jakby przebeigł maraton. A może ma gdzieś grę w Legii? Zremisowaliśmy wygrany mecz. Troszkę szkoda... odpowiedz

na ten moment - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Psychologia psychologią ale ten strzał był również słabo technicznie wykonany. Prawie z miejsca bez żadnego rozbiegu i co z tym idzie bez lepszej zmyłki na tzw raz czyli wejdzie albo nie wejdzie, a chłopak z Pogoni dobrze był rozgrzany i wyczuł odpowiedz

Hermol - 2 godziny temu, *.trump-network.com Carlitos, ty grasz dla Legii, a nie Legia dla ciebie, jak nie jesteś w formie, to co się wpier...asz? Szlaban na karne do końca sezonu! Nie strzeliłeś karnego kolesiowi, który 3 dni temu puścił 11 karnych z trzecioligowcem! odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Wynik po końcowym gwizdku sędziego może rozczarowywać i można czuć spory niedosyt ale o grze Legii nie można tego absolutnie powiedzieć.Wreszcie była gra,którą chcę widzieć i pewnie nie tylko ja w wykonaniu "Wojskowych". Gra na pełnym "gazie" od pierwszej do ostatniej minuty.Kto wie jak by to wszystko wyglądało gdyby Carlitos wykorzystał rzut karny "do szatni" i Legia do przerwy prowadziła by 2:0. W drugiej połowie Pogoń złapała oddech.Mecz się bardzo wyrównał ,a wyrównanie dla Pogonii dodało tej drużynie jeszcze bardziej skrzydeł.Ogólnie świetny mecz ,który oglądalo się z wielką przyjemnością.Niesamowite emocje do samego końca przy wspaniałym dopingu. Ja takich meczów w wykonaniu Legii chcę oglądać non stop. Składne akcje,dużo strzałów na bramkę i sytuacji podbramkowych.Wynik nie odzwierciedla tego co widzieliśmy na boisku.Szkoda,że dzisiaj się nie udało zainkasować pełnej puli punktowej ale gołym okiem było widać poprawę w grze.Jedni będą niezadowoleni z wyniku inni spojrzą na to z innej perspektywy.Ja należę do tej drugiej grupy.Była świetna gra,była walka,było wszystko.Josue,którego ostatnio krytykowałem zagrał znakomite spotkanie.To był Josue z zeszłego sezonu.Pomyslowy ze świetnymi podaniami.Najlepszy mecz Legii w tym sezonie bez dwóch zdań.Co prawda tylko z jednym punktem,ale z grą z której można byc zadowolonym... odpowiedz

Kiku78 - 2 godziny temu, *.193-13-dolnet.pl Redakcja na garnuszku Miodka? odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl Swoją drogą znaleźć takie drewna jak Kramer i Baku to też sztuka! odpowiedz

T - 2 godziny temu, *.chello.pl Brawo PATAŁACHY!!!!Juz nawet zydzew jest przed wami.Jezdzcie do Łodzi uczyc sie od nich grac.Jestescie gowno wartymi wkładami do koszulek.Totalne zera i nieudacznicy.Nie zasługujecie na to zeby grac w Legii. odpowiedz

robal - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Carlos nie wytrzymał ciśnienia. Nie myślałem, że jest taki słaby psychicznie. Ten strzał to chyba ja bym obronił skacząc z kanapy z browarem w ręku odpowiedz

Karlos - 2 godziny temu, *.orange.pl Zremisowali mecz który w pierwszej połowie mogli ,,zakończyć”

Stracone 2 pkt. odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Niezły mecz ale znowu zabrakło skuteczności. Carlitos się zablokował na amen. W sumie to dwa ostatnie mecze w lidze dobre ale zdobyty tylko jeden punkt. Czas na przełamanie na Podlasiu za tydzień. odpowiedz

Pajączek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak się nie strzela bramki na 2:0 to się zwykle remisuje.

Wg mnie typowa ustawka na remis.

Nasz trener nie chciał krzywdzić swojej byłej drużyny.

Po meczu pewnie powie że mieliśmy sytuację żeby wygrać ten mecz ale niestety nie wykorzystaliśmy okazji i bardzo żałujemy że nie udało się zwyciężyć,a kibice w to uwierzą. odpowiedz

Ator - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Przed wstrzelaniem tego karnego wystarczyło popatrzeć na Carlistosa i na jego twarz aby stwierdzić, że on nie jest gotowy na strzelanie karnego. Karny to głównie psychologia. On jest w jakimś dołku. Od leczenia takich przypadłości jest chyba psycholog sportowy albo trener, a nie zmuszanie gościa i ostentacyjne pokazywanie, że ja mu oddam piłkę bo on MUSI strzelić. To jeszcze bardziej podniosło ciśnienie i wywołało presję na nim odpowiedz

Albercik - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wstyd i kami i kupa odpowiedz

pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nie wygrywamy takich spotkań z prostej przyczyny. Mamy bardzo słabych kopaczy.

Beznadziejny Carlitos i Wszołek słaby Kapustka. Zmiennicy to jakaś parodia. Kramer to jakis paralityk zero przyjęcia, prowadzenie piłki w zwolnionym tempie taki jakiś pokraczny. Baku dramat. Kilka razy miał szanse na pociągnięcie skrzydłem to albo wrzutka do nikogo albo podanie do najbliższego. Podsumował się strzałem z 5 metrów w trybuny. Muci złe wybory. Te wkłady nie mają pewności siebie, za szybko pozbywają się piłki byle kopnąć byle podać. Niestety tak zachowują się kopacze którzy mają słabe umiejętności i brak im pewności siebie. odpowiedz

Zbych - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mecz się odbył odpowiedz

Hg - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Carlitos CO TO BYŁO??? Czy ten gość to jest napastnik, bo po dzisiejszym spotkaniu to wyglądał jakby pierwszy raz grał na tej pozycji. I nie chodzi tylko o karnego, ale całokształt. Takie 2 piłki jak miał na głowie oddać przynajmniej w światło bramki to minimum dla piłkarza Ekstraklasy. Miał Vuko rację co do niego, przereklamowany gwiazdor. odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.chello.pl No to kapitan Kretyn i trenerski przegryw przełamali na dobre Carlitosa!Teraz Runjaić może walczyć o swoje ulubione 3 miejsce! odpowiedz

Lolo - 2 godziny temu, *.plus.pl Banda nieudaczników! odpowiedz

Sarcastico. - 2 godziny temu, *.inetia.pl Żałosne wkładziny do koszulek. Rzygać się chce jak się na to patrzy. odpowiedz

Grzegorz - 2 godziny temu, *.chello.pl Lipa odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.waw.pl co z tego ze ladnie grali tylko jeden punkt odpowiedz

Grzegorz - 2 godziny temu, *.chello.pl Ale obciach odpowiedz

Sumo - 2 godziny temu, *.m247.com Carlitos i Josue wypad z Legii, co to za pajacowanie! WYPAD! odpowiedz

(L) - 8 minut temu, *.one.pl @Sumo: nie wiem czego chcesz od Josue, ostatni mecz w pucharze oraz dzisiejszy to bardzo dobre mecze, super piłki rozrzuca, potrafi się utrzymać, mądrze gra, dużo widzi odpowiedz

