Nawrocki: Sezon jest jeszcze długi

Sobota, 22 października 2022 r. 21:13 Mikołaj Ciura, Bartek Kuciński, źródło: Legionisci.com

Maik Nawrocki: Mieliśmy rzut karny, mogliśmy prowadzić 2-0, zamknąć mecz, ale tego niestety nie wykorzystaliśmy. Tak się zdarza. Potem straciliśmy bramkę po kornerze na 1-1 i spotkanie stało się otwarte. Myślę, że stworzyliśmy wiele sytuacji, by strzelić na 2-1. Nie udało się, straciliśmy dwa punkty. Nie zapominajmy, że sezon jest jeszcze długi i wszystko może się tutaj wydarzyć.













W ostatniej kolejce mieliśmy dużo okazji z Wisłą, których nie udało się wykorzystać. W następnym meczu będziemy je wykorzystywać i wygrywać. W Płocku i dziś graliśmy dobry futbol, ale punkty się nie zgadzają. Taka jest piłka. W lidze mamy dwa mecze i tylko jeden punkt, ale też dużo pozytywnych rzeczy. Teraz gramy dobrze, ale słabo punktujemy, wcześniej dobrze punktowaliśmy i słabo graliśmy. Najlepiej oczywiście jest, kiedy gra jest na poziomie i punktujemy. Mam nadzieję, że w następnych meczach tak będzie.



Powołanie do reprezentacji Polski to było dla mnie zaskoczenie. Jeszcze nie rozmawiałem z trenerem Michniewiczem, ale cieszę się, że jestem blisko powołania. Mimo wszystko wiem, że do wyjazdu na mundial jest jeszcze daleko. Robię swoje i zobaczymy co będzie. Z Jędzą żartujemy sobie, że albo pojedzie on, albo razem w pakiecie. Tak było w poprzednim roku. Artur jest w dobrej formie i zasługuje na powołanie.