Dzień Wszystkich Świętych

Wtorek, 1 listopada 2022 r. 08:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ostatnich 12 miesięcy przyniosło kolejne, niepowetowane straty w legijnym środowisku. Pożegnaliśmy byłych zawodników, trenerów, kibiców i inne osoby, którym dobro Legii zawsze leżało na sercu. Wiktor Bołba, Karol "Pjus" Nowakowski, Włodzimierz Sierakowski, Jan Pieszko czy Jan Kopa to tylko kilka nazwisk osób, których odejście pogrążyło nas w smutku i żałobie.



W ostatnim roku odeszli od nas:



2.11.2021r. - Mariusz Kosman (66 lat) - wybitny trener szermierki związany z Legią Warszawa. W dorobku szkoleniowym posiadał m.in. złote, srebrne i brązowe medale Mistrzostw Świata i Europy we wszystkich kategoriach wiekowych oraz 27 złotych medali Mistrzostw Polski seniorów. Za wybitne osiągnięcia jako trener został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.



13.11.2021r. - Mateusz Łazowski (35 lat) - kibic Legii i zawodnik MMA związany z Legia Fight Club. Zginął w Tatrach podczas przygotowań.



6.12.2021r. - Artur Kupiec (49 lat) - były pomocnik piłkarskiej Legii. W latach 1990-1992 oraz 1996-1997 zagrał w 35 spotkaniach w barwach naszego klubu.



12.01.2022r. - Karol “Pjus” Nowakowski (39 lat) - raper, ale przede wszystkim wieloletni kibic, członek byłej grupy Cyberf@ni tworzącej oprawy na meczach Legii.



17.01.2022r. - Wiktor Bołba (64 lata) - postać związana z Legią przez 50 lat! To On stworzył, a następnie jako kustosz przez lata prowadził muzeum klubowe przy Łazienkowskiej 3. Współtwórca "Księgi Stulecia Legii Warszawa", autor książek o Kazimierzu Deynie oraz Lucjanie Brychczym.



1.02.2022r. - Stanisław Olejniczak (83 lata) - świetny przed laty koszykarz Legii Warszawa, który barw naszego klubu bronił w latach 1963-71. Zdobywca trzech medali mistrzostw Polski, w tym dwóch mistrzostw kraju. W 1964 roku brał udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. W rozgrywkach 1968/69 awansował z Legią do ćwierćfinału Pucharu Zdobywców Pucharów.



14.02.2022r. - Włodzimierz Sierakowski (68 lat) - wieloletni fotoreporter, który od lat 90. uwieczniał na zdjęciach m.in. piłkarzy Legii Warszawa. Setki Jego zdjęć ukazało się w legijnych wydawnictwach i portalach, a także w "Księdze Stulecia Legii Warszawa".



20.03.2022r. - Jan Pieszko (80 lat) - wybitny piłkarz Legii Warszawa oraz asystent trenera w stołecznym klubie, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju sportu piłkarskiego. W maju 2005 roku Pieszko trafił do Galerii Sław Legii Warszawa. W stołecznym klubie występował w latach 1967-1976, rozegrał 238 meczów, w których zdobył 68 bramek. Dwukrotnie wywalczył mistrzostwo Polski i raz Puchar Polski.



30.03.2022r. - Egon Franke (86 lat) - trzykrotny medalista olimpijski w szermierce, który w latach 1955-57 oraz 1968-72 był szermierzem Legii Warszawa.



Początek kwietnia 2022r. - Arek „Proto” Stadnicki (46 lat) - wieloletni kibic



4.04.2022r. - Andrzej Zygmunt (76 lat) - były obrońca Legii. Zdobywając z Legią dwukrotnie tytuł mistrza Polski (1969 i 1970), a także dwa razy Puchar Polski (1966 i 1973) oraz grając m.in. w półfinale PEMK z Feyenoordem, stał się jedną z największych legend stołecznego klubu. W barwach Wielkiej Legii przełomu lat 60. i 70. wystąpił także w pamiętnych spotkaniach z AS St. Etienne, Galatasaray Stambuł czy AC Milam. W sumie w latach 1964-1974 rozegrał z „eLką” na piersi 245 meczów w których strzelił pięć goli.



26.06.2022r. - Jerzy Kopa (79 lat) - były trener, który dwukrotnie prowadził Legię (w sezonach 1982/83-1984/85 oraz 1997/98-1998/99).



22.07.2022r. - Jan Boguszewski (82 lata) - były napastnik, który reprezentował barwy Legii w latach 1959-1964. Z naszym klubem wywalczył Puchar Polski.



24.10.2022r. - Tomasz Wójtowicz (69 lat) - siatkarski mistrz Polski 1982, 1983 i wicemistrz 1981 z Legią Warszawa oraz 2-krotny brązowy medalista MP z Legią (1978, 1980). Zasłużony zawodnik dla reprezentacji Polski, z którą zdobywał złoty medal mistrzostw świata (1974) i igrzysk olimpijskich (1976).



28.10.2022r. - Andrzej Czerwonko (69 lat) - wielokrotny medalista Polski zarówno w kategoriach U-20, U-23, jak i seniorskich. Jako zawodnik Legii zdobywał tytuły drużynowego mistrza Polski w podnoszeniu ciężarów.



Jak co roku, odeszło od nas jeszcze wiele innych postaci, mających Legię w sercu, którzy nie zostali wymienieni.



Cześć Ich pamięci!