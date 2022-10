Koszykówka

Zapowiedź meczu z BC Oostende

Wtorek, 25 października 2022 r. 12:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

23-krotny mistrz Belgii i 20-krotny zdobywca Pucharu tego kraju, będzie rywalem Legii w najbliższą środę, w trzeciej serii gier fazy grupowej Basketball Champions League. Legioniści w hali COS Torwar zmierzą się z bezpośrednim rywalem do fazy play-in. Belgowie bowiem, podobnie jak nasz zespół, ma obecnie bilans 0-2, ale wciąż w zasięgu jest przynajmniej miejsce trzecie na tym etapie rozgrywek, które oznaczać będzie grę w styczniu o kolejną rundę BCL.



Klub koszykarski z Oostendy został założony w 1970 roku i obecnie jest najbardziej utytułowanym zespołem w swoim kraju. Od 2018 klub posiada obecnego tytularnego sponsora - markę piwa Filou, warzone przez browar Van Honsebrouck. Wcześniej, w latach 2010-17 tytularnym sponsorem kluby był Telenet, który zaczął wspierać klub z Antwerpii, dziś grający w fazie grupowej FIBA Europe Cup. Jeszcze wcześniej klub występował jako Telindus Oostende (2000-08) i Base (2008-10), a od samego początku swojego istnienia, pierwszym członem w nazwie była nazwa sponsora.



Oprócz regularnych triumfów w rozgrywkach krajowych, klub z Oostendy dość wcześnie rozpoczął rywalizację na międzynarodowej arenie. W sezonie 1974/75 po raz pierwszy wystąpili w nieistniejącym dziś Pucharze Koraca. W sezonie 2010/11 zagrali w EuroChallenge, zajmując trzecie miejsce. W XXI wieku w europejskich pucharach nasz najbliższy przeciwnik występuje regularnie, jedynie z dwoma wyjątkami. Grali i w SuproLeague, Eurolidze (2001/02), ULEB Cup, EuroCup i Lidze Mistrzów. To szósty kolejny sezon, w którym Oostenda występuje w Basketball Champions League. Najlepiej w tych rozgrywkach spisali się przed dwoma laty, kiedy dotarli do czołowej 16-tki. W sezonie 2016/17 byli półfinalistą Europe Cup (po zakończeniu fazy grupowej BCL), a w tych samych rozgrywkach dwa lata później dotarli do ćwierćfinału. W lidze belgijskiej ich dominacja nie podlega dyskusji, czego najlepszym dowodem jest dziesięć kolejnych triumfów w ekstraklasie belgijskiej. Od zeszłego sezonu występują w BNXT League - rozgrywkach dla drużyn z Belgii i Holandii.



Trenerem belgijskiej drużyny jest Chorwat, Dariuo Gjergja, który został zatrudniony w Oostendzie w grudniu 2011 i od tamtego czasu nieprzerwanie prowadzi zespół wielokrotnego mistrza Belgii. W roku 2015 był równocześnie asystentem reprezentacji Chorwacji podczas EuroBasketu, a od czterech lat oprócz pracy z klubem, sprawuje funkcję selekcjonera reprezentacji Belgii. W 2018 roku otrzymał belgijskie obywatelstwo. Kapitanem jest serbski, 39-letni rozgrywający, Dusan Dušan Đorđević. O rok starszy od Łukasza Koszarka zawodnik występuje w Oostendzie od 11 lat. W kadrze znajduje się ponadto dwóch Amerykanów - Breein Tyree oraz Tre'Shawn Thurman. Obaj trafili do drużyny przed obecnym sezonem. Thurman po raz pierwszy występuje w Europie. Ostatnie dwa sezony spędził w G-League, w Grand Rapids Gold (7,8 pkt.) oraz Stockton Kings (śr. 6,5 pkt.). Tyree również nie występował wcześniej na Starym Kontynencie, a dwa ostatnie sezony spędził w Raptors 905 w G-League, notując kolejno 9.6 pkt. i 13.1 pkt oraz ok. 31 procent skuteczności za 3 punkty. Pozostałą część kadry stanowią Belgowie oraz Holendrzy. Ważną postacią w rotacji jest silny skrzydłowy, 31-letni Pierre-Antoine Gillet. Mierzący 201 centymetrów zawodnik w Oostendzie gra już dziewiąty sezon, z czego trzeci z kolei. Po pierwszej, kilkuletniej przygodzie z obecnym klubem, przez rok występował we Francji (Chalon), a dwa kolejne sezony spędził w Hiszpanii (Lenovo Teneryfa i Fuenlabrada).





Obecny sezon Filou rozpoczął od wygranej w meczu o Superpuchar BNXT w połowie września z Heroesem Den Bosch. W tym spotkaniu Breein Tyree zdobył aż 35 punktów. W Lidze Mistrzów, Filou rozpoczął od porażki 78:92 na własnym parkiecie z Galatasarau - w tym spotkaniu po porażce Belgów zdecydowała pierwsza kwarta, przegrana 19:29, po której ekipa ze Stambułu już do końca utrzymywała przewagę. Spory wpływ na końcowy wynik miała fatalna skuteczność podopiecznych Dario Gjergja z linii rzutów wolnych (11/20). Najlepszym zawodnikiem Oostendy w tym meczu był Pierre-Antoine Gillet, który w niespełna 25 minut zdobył 17 punktów, trafiając wszystkie rzuty z gry (w tym 5/5 za 3) i notując 5 zbiórek (3 w ataku). Skutecznie z dystansu zagrał również Thurman (3/5 za 3), który był jednym z bardziej efektywnych graczy swojego klubu w tym meczu, dokładając do 13 punktów jeszcze 10 zbiórek. Tydzień później Filou przegrał 83:88 w wyjazdowym meczu z Hapoelem Holon, tracąc wypracowaną wcześniej przewagę (+6 po trzech kwartach) w ostatnich dziesięciu minutach, przegranych 16:27. Najlepiej w belgijskim zespole zaprezentowali się Breein Tyree, który zdobył 26 punktów (6/13 za 3) i zaliczył 5 asyst. Po raz kolejny bardzo dobrze zagrał (+8 w całym meczu w ciągu 35 minut kiedy był na parkiecie) Thurman, zdobywca 22 punktów (8/9 za 2). Problemem Belgów było jednak to, że w Holonie punktowało jedynie czterech graczy ich zespołu. Ponadto w Izraelu zabrakło kapitana drużyny, Dusana Djordjevicia, pod nieobecność którego, do składu wskoczył Salim Kediambiko. Djordjević doznał kontuzji stopy w meczu z Kangoeroes Mechelen.



W rozgrywkach ligowych, Filou zaczęło od wygranej w Mechelen z Kangoeroes 97:91, a następnie bardzo wysoko zwyciężyli na własnym parkiecie Okapi Aalst (+28). Sporą niespodzianką była wysoka porażka w ostatnią niedzielę poniesiona w Charleroi z miejscowym Spirou (70:92).



Wyniki osiągane przez Legią na początku tego sezonu na pewno nie satysfakcjonują kibiców. Po niezłym występie przeciwko Anwilowi, ostatnia porażka w Szczecinie daje wiele do myślenia, bo błędów w tym spotkaniu popełnionych zostało zbyt wiele. Możemy być pewni, że zespół prowadzony przez trenera Kamińskiego będzie chciał przełamać się, i udowodnić, że może powtórzyć równie udany sezon, jak ten poprzedni. Aby nasza przygoda w Europie potrwała dłużej, trzeba pokonać belgijski zespół, który wydaje się głównym rywalem legionistów do trzeciej lokaty w naszej grupie, dającej prawo gry w play-in. Trener Legii już po meczu z Anwilem przekonywał, że największą wartością gry naszej drużyny kolejnych meczów ligowych na Torwarze, będzie większa pewność siebie przed decydującymi spotkaniami BCL. W środowym meczu zabraknie kontuzjowanego Travisa Leslie, a w kadrze meczowej nie pojawi się również Jakub Sadowski.



Środowy mecz rozegrany zostanie w hali COS Torwar o godzinie 18:30. Zapraszamy do hali przy Łazienkowskiej 6a z odpowiednim wyprzedzeniem. Dla kibiców dostępny będzie, odpłatnie, parking na stadionie Legii, na który wjazd znajdować się będzie vis-a-vis wejścia głównego na Torwar. Bilety na spotkanie z Oostendą kupować można na eBilet.pl, a przed meczem działać będą również kasy biletowe przy wejściu głównym. Bezspośrednią transmisję przeprowadzi TVP Sport.





LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 2-5

Liczba wygranych/porażek u siebie: 1-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 76,0 / 85,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 41,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 39,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 44,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,9%



Skład: Łukasz Koszarek, Ray McCallum, Szymon Kołakowski, Bartosz Prokopowicz (rozgrywający), Travis Leslie, Devyn Marble, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Ray McCallum, Devyn Marble, Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Ray McCallum 32 (śr. 16,0), Janis Berzins 29 (14,5), Devyn Marble 27 (13,5).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65).



FILOU OOSTENDE

Liczba wygranych/porażek: 3-3

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 1-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,5 / 90,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 46,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 64,3%



Skład: Breein Tyree, Dusan Djordjevic (rozgrywający), Matteo Verstraete, Simon Buyss, Olivier Troisfontaines (rzucający), Keye Van Der Vuurst de Vries, Salim Kediambiko, Vrenz Bleijenbergh, Tre'shawn Thurman, Xander Pintelon, Pierre-Antoine Gillet, Maarten Vandenbossche (skrzydłowi), Servaas Buysschaert, Haris Bratanovic, Jesse Waleson (środkowi)

trener: Dario Gjergja, as. Gaëlle Bouzin, Thierry Declercq



Przewidywana wyjściowa piątka: Breein Tyree, Keye Van Der Vuurst de Vries, Tre'shawn Thurman, Vrenz Bleijenbergh, Haris Bratanovic.



Najwięcej punktów: Breein Tyree 37 (śr. 18,5), Tre'shawn Thurman 35 (17,5), Pierre-Antoine Gillet 17 (17,0).



Ostatnie wyniki: Heroes Den Bosch (d, 90:82), Galatasaray Stambuł (d, 78:92), Kangoeroes Mechelen (w, 91:97), Hapoel Holon (w, 88:83), Okapi Aalst (d, 95:67), Spirou Charleroi (w, 92:70).



Termin meczu: środa, 26 października 2022 roku, g. 18:30

Adres hali: ul. Łazienkowska 6a (COS Torwar)

Pojemność hali: 4806 miejsc

Ceny biletów: 10, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 10, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: TVP Sport



