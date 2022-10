CWKS z rac - film z oprawą!

Komentarze (7)

Jasio - 1 godzinę temu, *.icpnet.pl Nawet najlepsi zaliczaja wpadki. Dzis nam nie wyszlo. odpowiedz

L - 58 minut temu, *.autocom.pl @Jasio: gdzie ty tu masz wpadke i co nie wyszlo? :DDD odpowiedz

Ototi - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Najlepszym się zdarza, ale tym razem słabo. odpowiedz

Adaś - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl coś słabo wyszedł ten napis odpowiedz

L - 58 minut temu, *.autocom.pl @Adaś: w ktorym miejscu? :D odpowiedz

Kurt - 28 minut temu, *.plus.pl @Adaś: Musisz obejrzeć galerię do końca. Dla mnie zrobiony bardzo dobrze. odpowiedz

Syn oreszczuka - 21 minut temu, *.178.108 @Adaś: bardzo dobrze ułożony napis, litery duże, równe i czytelne. Duży szacunek dla NS, ja nie wiem skąd oni biorą tylu chętnych do pirotechnicznych zabaw. Jak się patrzy na to, co się dzieje na innych stadionach, gdzie odpalenie 20 rac przez 10 typów jest nie lada wyczynem, to u nas wygląda to jak z zupełnie innej bajki. odpowiedz

