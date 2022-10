Młodzież: mecze weekendowe

Poniedziałek, 24 października 2022 r. 15:26 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi ulegli 1-4 Wiśle Kraków. Zespół U17 odniósł 11. zwycięstwo z rzędu i z 7-punktową przewagą prowadzi w tabeli. Legia U15 po zaciętym meczu na szczycie pokonała 1-0 Varsovię i pozostaje liderem, z 4 punktami przewagi nad kolejnymi rywalami. Drużyna U16 w mocno okrojonym zestawieniu wygrała 3-2 z Huraganem w Wołominie i pozostaje liderem ekstraligi mazowieckiej z tą samą ilością punktów co Varsovia. Zespół U14 w składzie uzupełniony młodszymi graczami pokonał 14-0 Mławiankę i ma na koncie komplet 33 punktów. Zwycięstwo 6-0 z UKS Iwiczna odnieśli też zawodnicy z tego samego rocznika LSS. Z kolei w meczu na szczycie I ligi maz. U15, zespół LSS przegrał 2-4 z Polonią II Warszawa. Mecze rozegrały też młodsze roczniki Akademii i Legia Soccer Schools.



Drużyny U12 i U13 zaprezentowały sięz bardzo dobrej strony w meczach z Deltą Warszawa i Varsovią, choć zwłaszcza ten pierwszy mecz, z wiceliderem I ligi U12, nie należał bynajmniej do najłatwiejszych.



CLJ U19: Wisła Kraków 04/5 4-1 (1-0) Legia U19

Gole:

1-0 15 min. Dawid Gruszecki

2-0 58 min. Dawid Gruszecki

3-0 67 min. Karol Tokarczyk

3-1 72 min. Maksymilian Stangret (as. Patryk Romanowski)

4-1 87 min. Wojciech Urbański



Legia: Franciszek Chojak – Marcel Krajewski (46' Franciszek Saganowski [06]), Bartosz Płocki (67' Kacper Knera), Jakub Okusami, Maciej Bochniak (67' Patryk Romanowski) – Sebastian Kieraś, Oskar Lachowicz (46' Bartosz Mikołajczyk), Szymon Grączewski (64' Kacper Bogusiewicz [06]) – Wiktor Puciłowski (67' Dawid Niedźwiedzki), Maksymilian Stangret, Dawid Kiedrowicz. Rezerwa: Jakub Murawski (br)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U17: Legia U17 9-1 (6-1) Podlasie Biała Podlaska 06 i mł.

Gole:

1-0 7 min. Cyprian Pchełka (as. Jakub Grzejszczak)

2-0 16 min. Kacper Bogusiewicz b.a.

3-0 20 min. Igor Skrobała (as. Cyprian Pchełka)

3-1 25 min. Adrian Wnuk

4-1 27 min. Tomasz Rojkowski b.a.

5-1 36 min. Tomasz Rojkowski (as. Fryderyk Misztal z wolnego)

6-1 37 min. Tomasz Rojkowski (as. Kacper Bogusiewicz)

7-1 49 min. Tomasz Rojkowski (as. Cyprian Pchełka)

8-1 55 min. Tomasz Rojkowski (as. Karol Kosiorek)

9-1 87 min. Przemysław Mizera (as. Cyprian Pchełka)



Strzały (celne): Legia 29 (18) - Podlasie 3 (2)



Legia: Hubert Nowak - Jakub Grzejszczak, Karol Kosiorek (Kpt), Bartosz Dembek, Viktor Karolak (46' Igor Busz [07]) - Fryderyk Misztal, Oskar Melich (56' Aleksander Iwańczyk [07]), Kacper Bogusiewicz (46' Roman Zhuk) - Igor Skrobała (83' Maciej Saletra), Tomasz Rojkowski (56' Przemysław Mizera), Cyprian Pchełka. Rezerwa: Wojciech Banasik (br)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U16: Huragan Wołomin 07 2-3 (0-2) Legia U16

Gole:

0-1 11 min. Aleks Płoszka b.a.

0-2 44 min. Max Pawłowski (dob. strz. Dawida Nosa)

0-3 46 min. Max Pawłowski (as. Jan Leszczyński, z dystansu)

1-3 79 min. Hleb Navahrodski

2-3 87 min. Hleb Navahrodski



Strzały - I połowa: Huragan 1 (0)- Legia 9 (6)

Strzały - II połowa: Huragan 11 (7) - Legia 5 (3)



W 41 i 45+1 min. Legia nie wykorzystała rzutów karnych



Legia: Michał Bobier - Mikołaj Kotarba, Jakub Błażejczyk, Mateusz Lauryn [08], Maksymilian Michałowski - Jan Leszczyński Ż, Pascal Mozie [08], Max Pawłowski - Alex Centar, Dawid Nos (67' Kuba Solecki), Aleks Płoszka (46' Adrian Gilant)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



CLJ U15: UKS Varsovia 08 0-1 (0-1) Legia U15

Gol:

0-1 12 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Bartosz Czarkowski)



Strzały (celne): Varsovia 10 (5) - Legia 10 (2)



Legia: Antoni Błocki - Daniel Foks, Antoni Sobolewski, Maksymilian Dołowy, Jan Musiałek - Marcel Kiełbasiński (83' Jakub Oremczuk), Kacper Morawiec (54' Kacper Borowiec), Jakub Sito (60' Igor Mirowski) - Bartosz Czarkowski, Maksymilian Sterniczuk (60' Tomasz Babiloński), Mikołaj Jasiński (78' Bartosz Lesiuk Ż)

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



I liga maz. U15: Legia LSS U15 2-4 (1-2) MKS Polonia II Warszawa 08

Gole:

1-0 10 min. Adam Tołwiński (as. Kacper Krajewski)

1-1 19 min.

1-2 32 min. (gol samobójczy)

2-2 57 min. Maciej Suwik (rzut karny)

2-3 65 min.

2-4 75 min.



Legia LSS: Filip Bonk (67' Dominik Sawczuk) - Adam Kulicki, Kosma Sekuła, Kacper Jasiński (41' Fabian Radziński), Kacper Krajewski (55' Lucjan Napieralski), Aleksander Dworski Ż (67' Patryk Ciborowski), Maciej Suwik, Norbert Augustyniak, Aleksy Skonecki (25' Oskar Kurc), Adam Tołwiński, Jakub Drzazga (67' Kuba Rzępołuch)

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Ekstraliga U14: Mławianka Mława 09 0-14 (0-5) Legia U14

Gole:

0-1 14 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Fabian Mazur)

0-2 20 min. Mateusz Strzelecki (as. Mateusz Pawłowski)

0-3 28 min. Mateusz Pawłowski (as. Mateusz Strzelecki)

0-4 31 min. Kazimierz Szydło

0-5 32 min. Mateusz Strzelecki (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

0-6 41 min. Oskar Maj (as. Bartosz Korżyński)

0-7 50 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Bartosz Korżyński)

0-8 52 min. Kazimierz Szydło (as. Jan Rodak)

0-9 55 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Bartosz Korżyński)

0-10 57 min. Oskar Maj (as. Wojciech Paczosa)

0-11 60 min. Fabian Mazur (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

0-12 67 min. Mateusz Pawłowski (as. Dawid Rodak)

0-13 70 min. Bartosz Korżyński

0-14 79 min. Bartosz Korżyński (as. Dawid Rodak)



Legia: Denys Stoliarenko - Piotr Kaniewski, Aleksander Marciniak, Wojciech Paczosa, Jan Rodak, Bartosz Korżyński, Kazimierz Szydło, Mateusz Strzelecki, Mateusz Pawłowski [2010], Edo von Brandt-Etchemendigaray, Fabian Mazur, Jan Pietrzak, Dawid Rodak [2010], Jan Szybicki [2010], Oskar Maj

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



liga okręgowa U14: Legia LSS U14 6-0 (2-0) UKS Iwiczna 09 i mł.

Gole:

1-0 10 min. Jakub Przybylski

2-0 23 min. Bartosz Harazim

3-0 54 min. Iwo Mroczek

4-0 50 min. Jakub Przybylski

5-0 65 min. Bartosz Harazim

6-0 70 min. Filip Jedziniak



Legia LSS: Hubert Lomankiewicz (Kpt) - Omar Sawo, Iwo Mroczek, Antoni Rybarczyk, Aleksander Dyrała, Wiktor Tikhomiroff, Filip Jedziniak, Bartosz Harazim, Mateusz Sutkowski, Lena Korczyńska, Jakub Przybylski oraz Jakub Podlecki, Michał Wawryniuk, Franciszek Wyrobek (br)

Trener: Krzysztof Krakowski



Legia U13 - UKS Varsovia 2010



Strzały (celne): Legia 22 (15) - Varsovia 1 (1)



Legia: Antoni Pawłowski [2011] - Kacper Jaczewski, Marcel Laszczyk, Olivier Pruszyński, Krzysztof Krzemiński, Igor Lechecki, Aleksander Badowski, Tymon Płoszka, Antoni Błoński, Mychajło Posternak, Igor Brzeziński, Franciszek Stępniewski

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Legia U12 - Delta Warszawa 2011



Strzały (celne): Legia 24 (15) - Delta 4 (1)



Legia: Filip Komorowski, Antoni Pawłowski - Nicodeme Chodkowski, Stanisław Głębowski, Tomasz Stefański, Stefan Podgórski, Szymon Wlazło, Wojciech Łygan, Fryderyk Paprocki, Filip Wancerz, Bartosz Gawryś, Aleksander Dąbrowski, Stanisław Sałek

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



Liga żaków U9: UKS Okęcie 2014 - Legia LSS U9 (gr. sportowa)



Strzały (celne): Okęcie 33 (15) - LSS 23 (13)



Legia LSS: Rafał Stępień, Jakub Kwiatkowski, Bartosz Gąsiorowski, Antoni Lewandowski, Risha, Leon Wujec, Milan Furgal, Jan Niezgodzki, Mikołaj Michałek, Filip Wiciński, Kacper Gamza, Maksymilian Konieczny, Bruno Specjalny, Makar Gerascenkov

Trener: Artur Dworczyński