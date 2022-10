Medale Jakubowskiej i Radomyskiego w turnieju Nadziei Olimpijskich

W Zielonej Górze odbył się międzynarodowy turniej Nadziei Olimpijskich, w którym rywalizowali również pięcioboiści Legii Warszawa. W kategorii do lat 17, srebrny medal indywidualnie i drużynowo (wraz z Zofią Wyczołek i Zuzanną Gradoń) zdobyła Hanna Jakubowska . Legionistka uzyskała najlepszy wynik w pływaniu (2:14.19 min.) i czwarty rezultat w laser run. Zwyciężyła Węgierka, Linda Haraszin, która finiszowała sześć sekund przed Jakubowską. W kat. U-19, Igor Radomyski zajął 10. miejsce indywidualnie i zdobył brąz w drużynie (wraz z Kacprem Klimczakiem i Pawłem Maluchem). Dzień wcześniej Igor zajął czwarte miejsce indywidualnie w rywalizacji U-17, przegrywając nieznacznie walkę o brąz z Czechem, Alesem Majstiszynem. Legionista wywalczył, wraz z Krystianem Trepczykiem i Janem Sikorą złoty medal w drużynie.

