Wypożyczeni: Ciepiela wrócił do kadry

Wtorek, 25 października 2022 r. 08:40 Fumen, źródło: Legionisci.com

Tylko dwóch wypożyczonych legionistów rozegrało pełne spotkania i w obu przypadkach byli to bramkarze. Maciej Kikolski puścił dwie bramki w potyczce z Radunią Stężyca, a Gabriel Kobylak cieszył się z wygranej z Piastem. Na powrót na boiska ekstraklasy czeka Bartłomiej Ciepiela, który ostatnio zmagał się z kontuzją. Zawodnik Stali znalazł się w kadrze meczowej na mecz z Wisłą Płock.



Wypożyczeni

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - na ławce rezerwowych w zremisowanym 1-1 meczu z Wisłą Płock

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - nie grał w wygranym 3-0 meczu z Zagłębiem Lubin. Będąc na ławce rezerwowych został ukarany żółtą kartką.

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - 90 minut w przegranym 1-2 meczu z Radunią Stężyca

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w wygranym 2-1 meczu z Piastem Gliwice

Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - od 84. minuty w wygranym 4-1 meczu z AC Milan Primavera

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - od 65. minuty w zremisowanym 0-0 meczu z GKS Katowice

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - do 59. minuty w zremisowanym 2-2 meczu z Zagłębiem Sosnowiec



Skrót meczu Piast Gliwice - Radomiak Radom