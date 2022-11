35. urodziny Jędrzejczyka

35. urodziny świętuje dzisiaj Artur Jędrzejczyk. Obrońca Legii Warszawa pochodzi z Dębicy i tam zaczynał swoją piłkarską karierę. W Legii występował w sezonie 2006/07, jesienią 2009/10, w latach 2010/2011 - 2012/13, wiosną 2015/16 i od wiosny 2016/17 do chwili obecnej. Łącznie rozegrał 330 meczów, w których zdobył 9 bramek. Ze stołecznym klubem wywalczył 6 mistrzostw Polski i 4 Puchary Polski. Obecnie Jędrzejczyk zmaga się z urazem, którego nabawił się w spotkaniu z Jagiellonią Białystok. Z okazji urodzin składamy życzenia wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów i szybkiego powrotu do zdrowia.

Mądrala 0,7 - 4 godziny temu, *.. Najlepszego Jędzowaty :) kolejnych MP i PP odpowiedz

