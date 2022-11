20. urodziny Tobiasza

20. urodziny obchodzi dzisiaj Kacper Tobiasz. Urodzony w Płocku bramkarz swoją przygodę z piłką rozpoczynał w SEMP-ie Ursynów. Potem trafił do Legii, gdzie szybko przebił się do pierwszego zespołu. Zadebiutował w lipcu 2021 roku w wygranym 1-0 spotkaniu przeciwko Wiśle Płock. Dotychczas rozegrał 19 spotkań i jest pewnym punktem Legii. Z okazji urodzin składamy życzenia wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów zawodowych.

Mądrala 0,7 - 4 godziny temu, *.. Najlepszego Tobi ! Zdrówka i sukcesów z naszą LW odpowiedz

