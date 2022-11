34. urodziny Picha

34. urodziny świętuje dzisiaj Robert Pich. Urodzony na Słowacji zawodnik znaczną część swojej piłkarskiej kariery spędził w śląsku Wrocław, skąd trafił do Legii w czerwcu br. W stołecznym zespole zadebiutował w lipcu, w zremisowanym 1-1 meczu z Koroną Kielce. Dotychczas w Legii rozegrał tylko 12 spotkań, przy czym żadnego w pełnym wymiarze czasowym. Z okazji urodzin składamy najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i wielu sukcesów.

FiroZS - 19 minut temu, *.skybroadband.com Mimo udanych transferów i oczyszczaniu kadry to zakup tego zawodnika był Najbardziej nielogicznym ruchem żeby nie powiedzieć idiotycznym jaki można było zrobić. Wszytskiego dobrego Robert. Masz fajna emeryturkę w Warszawie.



Zawodnik bezużyteczny pod każdym względem. odpowiedz

