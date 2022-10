To legioniści jako pierwsi zdobyli punkty w tym meczu. Długo trzeba było czekać na pierwsze trafienie rywali. Początek pierwszej kwarty można określić jako festiwal błędów. W zaledwie 2 minuty legioniści zanotowali 3 straty. Rywale także się mylili. Przez połowę pierwszej części utrzymywała się niewielka przewaga gospodarzy, ale w pewnym momencie rywale wyszli na prowadzenie 11-10. Legia mogła bardzo łatwo zmienić rezultat na swoją korzyść, ale 2 rzuty wolne spudłował Geoff Groselle. Ostatecznie pierwsza kwarta zakończyła się remisem 21-21. Legioniści mieli 56% skuteczności rzutów za 2 punkty i 60% za 3 punkty, przy zaledwie 25% skuteczności rywali. Legioniści dobrze rozpoczęli drugą kwartę, szybko zyskując 6 punktów przewagi. Bardzo efektownym zagraniem popisał się Kamiński, na co błyskawicznie zareagował trener belgijskiego klubu, prosząc o przerwę. Legia cały czas utrzymywała przewagę, w pewnym momencie prowadząc 38-30 po bardzo dobrej akcji Raya Mc Calluma. Potem jednak rywale zdołali nieco odrobić straty. Kolejne minuty to okres słabej gry stołecznego zespołu. Rywale seryjnie zdobywali punkty, by do przerwy doprowadzić do remisu 40-40. Początek trzeciej kwarty nie przyniósł zbyt wielu zdobyczy punktowych zarówno dla jednej, jak i drugiej drużyny. Wreszcie za 3 punkty trafił Łukasz Koszarek, dzięki czemu Legia wyszła na prowadzenie 48-44. Przy stanie 50-47 Grzegorz Kulka celnie rzucił za 3 punkty. Trzecia kwarta zakończyła się wynikiem 13-12, a łączna liczba punktów to 53-52. Czwarta kwarta nie zaczęła się po myśli legionistów, którzy w pewnym momencie przegrywali 57-63. Kolejne 3 punkty zdobyli przeciwnicy. Przy stanie 57-66 Devyn Marble spudłował 3 rzuty wolne. Legioniści przegrali tę kwartę wynikiem 6-16, co zadecydowało o końcowej porażce. Legia Warszawa 59-68 BC Oostende Kwarty: 21-21, 19-19, 13-12, 6-16 Sędziowie: Ademir Zurapovic (Bośnia i Hercegowina), Georgios Poursanidis (Grecja), Oskars Lucis (Łotwa)

grzesiek - 25 minut temu, *.centertel.pl W sumie w drugiej polowie od takich koszykarzy wymaga sie wiecej jakosci. Kaminski i kulka jak dla mnie powinni poszukac sobie nowwgo klubu. Albo chociaz jeden z nich. W decydujacych momwntach zaden z nich nie daje jakkscj odpowiedz

p10 - 7 minut temu, *.orange.pl @grzesiek: Co ty gadasz ? Od końcówek są rozgrywający i gwiazdy. Mc Callum,Marble, Groselle by wygrywać końcówki. Reszta od zdobywania punktów po rozrysowanych akcjach i wsparcia w obronie. Swoje dzisiaj dorzculi Kamiński 8 punktów aż nadto. Kulka 7 też ok. Nie tu szukać winnych.

Na konferencji podobno spina w klubie i może nawet trener polecieć. Bo Legia była faworytem tego meczu. Ehh ... odpowiedz

hajdukL - 1 godzinę temu, *.ar-network.pl Mecz, którego przebieg można było przewidzieć czyli jak zaczyna się prawdziwe granie w czwartej kwarcie to pary brakuje.

Jestem ciekawy jakie ruchy i jak szybko wykonają włodarze klubu bo im dłużej będzie grać 7-8 zawodników co mecz, tym ciężej będzie uratować sezon w PLK. Przerwa na kadrę wydaje mi się być kluczową w tej kwestii. odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.orange.pl Co takie pustki na trybunach?

Protest, czy jakieś ograniczenia?

Patrzę i się zastanawiam czy Warszawie potrzebna jest duża hala?

W Warszawie chyba nie ma klimatu na sporty halowe! odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Mam nadzieję że zgodnie z tym co mówił trener przed meczem jeden transfer będzie tylko miejmy nadzieję że znajdzie się ktoś dobry w zasięgu finansowym. odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Niestety po raz kolejny przegrany mecz przez krótki skład. Zauważcie ze słaby mecz graja najlepsi w Szczecinie Marble i Berzins. To efekt wąskiej kadry. W pewnym momencie zawodnicy nie są skuteczni jak na początku. Ten mecz byłby do wygrania przy serszej rotacji. Nie wszystko jeszcze stracone ale 9 punktów do odrobienia w rewanżu to dużo. odpowiedz

p10 - 2 godziny temu, *.orange.pl @ws: Marble gra swoje jak gra średnio po 24-25 minut. A tutaj mu wychodzi ponad 30ci. I w tym może być problem. Berzins tez jak na niego z Kingiem zagrał długo jak na niego 31 minut . Gdzie normalnie gra 23-25 minut. Marble nie wyróżniał się w Szczecinie 5/15 z gry, 3/10 za 2 pkt więc szału nie robi. Bierze na siebie trudne rzuty z półdystansu i nie trafia. Johnson takie trafiał. I po raz kolejny wstyd na Torwarze, bo naklejki się ślizgają. Kilku zawodników się na nich przewróciło.



Ale to była specjalna zagrywka, by Koszarek i Wyka odpoczęli. I oni zagrali swoje najlepsze mecze w sezonie dziś. odpowiedz

Maro - 2 godziny temu, *.centertel.pl Marble dno , koszarek i wyka sami meczu nje wygaraja odpowiedz

ZenekL3 - 2 godziny temu, *.chello.pl Wyglądało to bardzo słabo, mam wrażenie, że zeszłoroczny skład by to zagrał lepiej. Niestety jak się co roku zmienia podstawowych zawodników, to może się zdarzyć taka klapa jak marble, grossele czy mccallum. Koszykarze raczej już kończący karierę, bez motywacji i słabiutko przygotowani fizycznie. odpowiedz

p10 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Marble co to było ... odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @p10: marble słabo to prawda. Na plus pierwsza połowa. I to by było na tyle. Widać w grze brak jednego zawodnika. Niech ten travis leczy szybciej tą kontuzje bo nie zajmiemy nawet 3 miejsca... odpowiedz

p10 - 2 godziny temu, *.centertel.pl @grzesiek: Marble nie wiem czy on powinien z półdystansu rzucać. My gramy na maksa od początku. Drużyny klasowe w końcówce dociskaja obronę. Szkoda, bo dziś swoje dołożyli Wyka, Koszarek i Kaminski odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @p10: kaminski rzucil jedną trojke chyba tylko a w koncowce dolozyl dwa glupie faule. Wyka i koszarek dobrze dziś.

Marble to typowy shoter czylj powinien glowniw rzucac za 3 pkt. Ale u nas oprocz grosella i wyki no i mc calluma mamy samych shoterow. Brakuje travisa. Travis tak jak mc callum potrafilby podciagnac statystyki za 2 pkt. On w nba chyba slynął z wsadów. ..

A Marble jest ok bo on chociaz rozegrać potrafi czasem z mccalumem. A travis to chyba wazne ogniwo w ukladance kaminskiego. Jakby marble albo bwrzins mial kontuzje to gra wygladalby lepiej chyba. No ale coz... odpowiedz

p10 - 2 godziny temu, *.orange.pl @grzesiek: Kaminski 2 trójki. Marble na 31 minut najwiecej ze wszystkich 0 punktów z gry. Jakby on coś dołożył od siebie to albo bysmy wygrali. Albo liczyli się w rewanżu. A tak glupio przewalony mecz w koncowce. Z Wyką to chyba było celowe zagranie trenera by odpoczął na dziś. I to wypaliło, bo zagrał najlepszy swój mecz w sezonie. Travis wychodzi na rozgrzewki, więc już jest coraz bliżej powrotu. Koszarka na takie minuty liczyłem. I przepraszam, bo pewnie chciał wyjść na maksa dziś i z Kingiem tak wyglądało. Ale chyba nie da tak rady grać co 2-3 dni.



Gramy w 8-miu bez gracza, który grałby po 25 minut pewnie No cóż. Po raz kolejny wychodzi błąd w budowie składu i wąska rotacja. Trzeba skupić się na lidze :/ odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Bałem sie tej drugiej polowy. Jak zagrają pierwszą bardzo dobrze to drugą muszą spier**ć.

Mc Callum znowu piękna gra. Pierwsza połowa mega. odpowiedz

Baja Bongo - 3 godziny temu, *.orange.pl Prezes Gucio zbudował kolejny "dream team" bu ha ha ha ha odpowiedz

asa - 3 godziny temu, *.com.pl jak można zdobyć 6pkt w kwarcie??????????? buahahah odpowiedz

