III liga: Legia II Warszawa 0-7 ŁKS II Łódź

Sobota, 29 października 2022 r. 13:57 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 14. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała w LTC z ŁKS-em II Łódź 0-7. Wszystkie bramki padły przed przerwą. W najbliższą sobotę o godzinie 13:00 stołeczny zespół zmierzy się na wyjeździe z Unią Skierniewice.









Legioniści źle rozpoczęli to spotkanie, już w 3. minucie tracąc pierwszą bramkę. 7 minut później było już 2-0 dla rezerw łódzkiego klubu. W 20 minucie bardzo mocnym strzałem z lewej strony pola karnego na 3-0 podwyższył Jowin Radziński. Kilka minut później Michał Gładysz w ostatniej chwili wślizgiem uratował stołeczny zespół przed utratą kolejnego gola. W 33. minucie było już 4-0, po dośrodkowaniu z lewej strony i strzale z bliskiej odległości. Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i wpadła do bramki. W 42. minucie piątą bramkę po indywidualnej akcji zdobył Radaszkiewicz, który pobiegł lewą stroną i uderzył z ostrego kąta. Chwilę później po zamieszaniu w polu karnym piłkę do siatki wpakował Marcel Wszołek. W doliczonym czasie gry jeszcze legionistów dobił Grzegorz Glapka. Na przerwę Legia schodziła więc z wynikiem 0-7.



Na drugą część spotkania legioniści wyszli z kilkoma zmianami w składzie. Goście zdecydowanie spowolnili tempo gry, co nie może dziwić, patrząc na wynik. Gospodarze próbowali swoich szans, choć nie mieli zbyt wielu okazji. W 66. minucie mogła paść bramka na 0-8, ale piłkarz ŁKS-u spudłował. W 75. minucie czerwoną kartką ukarany został Karol Noiszewski. Chwilę później mogła paść bramka dla Legii, jednak Pacek posłał ni to strzał, ni to zagranie przed bramkę i nikt nie dopadł do piłki. Jeszcze żółtą kartką za celowe odkopnięcie piłki po gwizdku ukarany został Rafał Maciejewski. W 92. minucie legioniści wykonywali rzut wolny tuż zza linii pola karnego. Do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie.





III liga: Legia II Warszawa 0-7 (0-7) ŁKS II Łódź

0-1 - 3' Grzegorz Glapka

0-2 - 10' Aleksander Ślęzak

0-3 - 20' Jowin Radziński

0-4 - 33' Maciej Radaszkiewicz

0-5 - 42' Maciej Radaszkiewicz

0-6 - 43' Marcel Wszołek

0-7 - 45+2' Grzegorz Glapka



Legia II: 1. Jakub Trojanowski – 24. Jan Ziółkowski, 18. Karol Noiszewski, 27. Michał Gładysz – 22. Jakub Jędrasik (46' 6. Jakub Kisiel), 14. Filip Laskowski (55' 23. Kacper Skwierczyński), 15. Igor Korczakowski, 29. Nikodem Niski (46' 25. Miłosz Pacek) – 21. Igor Strzałek (46' 9. Wiktor Kamiński), 32. Rafał Maciejewski, 7. Dawid Dzięgielewski



żółte kartki: Noiszewski, Korczakowski, Maciejewski - Radziński, Czypicki, Romanowicz, Ślęzak

czerwona kartka: Noiszewski



