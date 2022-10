W niedzielę mecz futsalistów z liderem

Bilety na niedzielne spotkanie kupować można TUTAJ w cenie 12 złotych (ulgowe, dla dzieci w wieku 3-12 lat oraz dla osób niepełnosprawnych) i 17 zł (normalne). Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im bezpłatne miejsce siedzące. Zapraszamy na mecz! Termin meczu: niedziela, 30 października 2022 roku, g. 16:00 Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Ceny biletów: 12 zł (ulgowy) i 17 zł (normalny)

W najbliższą niedzielę o godzinie 16:00 w hali OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18 futsaliści Legii Warszawa zmierzą się z liderem rozgrywek, Rekordem Bielsko-Biała. Zdecydowanym faworytem spotkania będzie zespół wicemistrza Polski, który w obecnych rozgrywkach nie stracił jeszcze punktów. Legia z kolei po sześciu kolejkach plasuje się dopiero na 14. miejscu w tabeli ekstraklasy, z dwoma punktami na koncie. Legioniści najbliżej wygranej byli w poprzedniej serii spotkań, kiedy stracili bramkę w ostatniej sekundzie gry. Wierzymy, że tym razem nasz zespół sprawi taką niespodziankę, jak uczynił to w minionym sezonie, kiedy zwyciężył z Rekordem 2-1 po bramkach Knajdrowskiego i Milewskiego w drugiej połowie spotkania. Fani naszego klubu zaprezentowali wówczas transparent "Rekord do pobicia!".

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kapela - 2 godziny temu, *.centertel.pl Bardzo ładny transparent, serio odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.