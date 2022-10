Legia Warszawa 70-63 Czarni Słupsk

W meczu 6. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała we własnej hali z Czarnymi Słupsk 70-63. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 5 listopada o godzinie 19:30 z Twardymi Piernikami Toruń. Początek pierwszej kwarty ułożył się po myśli legionistów, którzy wyszli na prowadzenie 6-2 po celnych rzutach Marble i Grosella. Po ośmiu minutach na tablicy widniał wynik 13-8 dla Legii. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego nie potrafili jednak odskoczyć rywalom na więcej punktów i w połowie drugiej odsłony to Czarni rzucali celniej i objęli prowadzenie 24-19. Na przerwę słupczanie schodzili z trzypunktową przewagą (30-27). Trzecia kwarta to dużo skuteczniejsza gra gospodarzy, którzy zdobyli o 8 oczek więcej od Czarnych i przed ostatnią kwartą prowadzili 54-49. W ostatnich 10 minutach Zieloni Kanonierzy nie pozwolili się dogoni rywalom i zanotowali cenne zwycięstwo.

Arek - 50 minut temu, *.tpnet.pl To jak to jest? Ten Leslie miał za 3 tygodnie wrócić, a on dziś gra. odpowiedz

p10 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl W tym składzie nie ma nikogo regularnego. Dziś Mc calllum, Kulka mało punktów. Nie ma gracza, który by trzymał poziom praktycznie w każdym meczu. Ale cenne zwycięstwo na plus. Trener przed sezonem powinien obejrzeć więcej męczy, w których gracze do zespołu grali slabo. Bo Marble miał takie akcje w Zastalu, czy w Dąbrowie. Jeden mecz 2-5pkt. Potem ponad 20. Nawet w playoff odpowiedz

grEsiek - 56 minut temu, *.centertel.pl @p10: ciekawe z czwfo to wybika. aleeee jest .ozliwosc ze po peostu z dobrego krycia. Mc callum to nasz najlwpssy kossykarz i dzis pewniw go kryli porzadnie. No ale czemu marble w pucharach nie trafial eh odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.vectranet.pl A jednak można wygrać w 8. Nareszcie Groselle zdobywa punkty. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Malo punktow zdobywamy. 70 pkt co to jest. odpowiedz

