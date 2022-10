W sobotę mecz siatkarzy z BAS-em

Początek sezonu 2022/23 nie jest najlepszy w wykonaniu naszych siatkarzy, ale legioniści w najbliższą sobotę mają szansę wywalczyć trzy punkty na własnym parkiecie. Nasz zespół w hali przy ulicy Niegocińskiej 2a zmierzy się z przedostatnią drużyną I ligi, BAS-em Białystok. Białostoczanie jeszcze w tym sezonie nie wygrali, a jedyne dwa punkty w sześciu meczach wywalczyli po porażkach 2-3. Legia z pięcioma punktami na koncie plasuje się o cztery lokaty wyżej w ligowej tabeli. Dwa ostatnie mecze kończyły się porażkami Legii - najpierw na Mokotowie zasłużenie zwyciężył MKS Będzin, a w ostatnią niedzielę legioniści po słabym meczu przegrali 1-3 z Visłą Bydgoszcz. W sobotę przed własną publicznością najwyższy czas na wygraną za trzy punkty, choć możemy być pewni, że z identycznym założeniem do meczu przystąpią gracze z Podlasia. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00, a bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) kupować można przy wejściu do hali. Zapraszamy! Termin meczu: sobota, 29 października 2022 roku, g. 18:00 Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów) Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.