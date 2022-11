Meksyk 0-0 Polska. Stracona szansa

Spotkanie rozpoczął zespół Meksyku i to on prowadził atak pozycyjny. W 5. minucie bardzo poważny błąd popełnił Jakub Kiwior, który stracił piłkę blisko własnego pola karnego. Na szczęście jednak przeciwnik nie zdołał wykończyć dośrodkowania. W odpowiedzi mieliśmy dalekie podanie na wolne pole do Jakuba Kamińskiego, jednak rywal wybił piłkę na róg. W 12. minucie ponad bramką uderzył Hector Moreno. Pierwszy kwadrans to dosyć niskie tempo gry, niewiele było też klarownych sytuacji. Dopiero w 26. minucie dobrą sytuację mieli Meksykanie, jednak Alexis Vega przestrzelił. Chwilę później Polacy złamali linię spalonego, Szczęsny wyszedł z bramki, jednak Luis Chavez nie trafił do bramki, a jeszcze jeden z zawodników zagrał ręką. Kolejne minuty to okres mało ciekawej gry, z niewielką optyczną przewagą po stronie Meksyku. W 44. minucie Piotr Zieliński popełnił błąd przy wyprowadzeniu piłki, co zakończyło się stratą. Szczęśliwie, rywale nie potrafili wykorzystać prezentu. Chwilę później Sanchez uderzył na bramkę, a piłka po interwencji Szczęsnego wyszła za linię końcową. Sędzia doliczył 2 minuty. Warto podkreślić, że Meksykanie oddali tylko 4 strzały w pierwszej części spotkania, przy 1 uderzeniu Polaków. Kibice Legii z flagą na meczu reprezentacji - fot. Piotr Kucza / FotoPyK Na drugą połowę reprezentacja Polski wyszła z jedną zmianą w składzie - Krystian Bielik zastąpił słabo spisującego się Nicolę Zalewskiego. W pierwszych minutach rywale mieli kilka sytuacji. Polacy z kolei w 54. minucie stanęli przed szansą na zdobycie bramki, jednak Robert Lewandowski został zablokowany. Wydawało się, że mogło tam dojść do przewinienia, ponieważ napastnik Polski trzymany był za koszulkę. I rzeczywiście - interweniowali sędziowie VAR, a arbiter główny po obejrzeniu sytuacji podyktował rzut karny. Do piłki podszedł oczywiście sam poszkodowany. Niestety, Guillermo Ochoa wyczuł intencje strzelca i obronił to uderzenie. Szkoda, bo Polska nie miała zbyt wielu sytuacji w tym spotkaniu. Dużo nerwowości wkradło się w poczynania zawodników w kolejnych minutach. W 64. minucie doskonałą interwencją popisał się Wojciech Szczęsny, który sparował zaskakujący strzał głową. Kilka minut później rywale wykonywali rzut wolny z lewej strony boiska, ale mocna wrzutka nie trafiła do żadnego z piłkarzy z Meksyku. W 72. minucie na placu gry pojawił się Przemysław Frankowski, który zastąpił Sebastiana Szymańskiego. Niewiele się jednak zmieniło w obrazie spotkania. To rywale dominowali, prowadzili grę. W 81. minucie niecelnie na bramkę uderzał Alexis Vega. Jeszcze na ostatnie minuty wszedł Arkadiusz Milik, który miał wzmocnić siłę ofensywną reprezentacji Polski. Sędzia doliczył 7 minut. W 90+3 szansę miał Jakub Kamiński, ale słabym strzałem nie mógł zaskoczyć bramkarza. Chwilę później mocno uderzał Grzegorz Krychowiak, jednak przestrzelił. Wynik nie uległ już zmianie i mecz zakończył się remisem 0-0. Meksyk 0-0 Polska Meksyk: 13. Guillermo Ochoa, 3. Cesar Montes, 15. Hector Moreno, 23. Jesus Gallardo, 19. Jorge Sanchez, 4. Edson Alvarez, 16. Hector Herrera (71' 8. Carlos Rodriguez), 24. Luis Chavez, 10. Alexis Vega (84' 21. Uriel Antuna), 20. Henry Martin (71' 9. Raul Jimenez), 22. Hirving Lozano trener: Gerardo Martino Polska: 1. Wojciech Szczęsny, 18. Bartosz Bereszyński, 14. Jakub Kiwior, 15. Kamil Glik, 2. Matty Cash, 21. Nicola Zalewski (46' 6. Krystian Bielik), 10. Grzegorz Krychowiak, 13. Jakub Kamiński, 20. Piotr Zieliński (87' 7. Arkadiusz Milik), 19. Sebastian Szymański (72' 24. Przemysław Frankowski), 9. Robert Lewandowski trener: Czesław Michniewicz żółte kartki: Sanchez, Moreno - Frankowski

Miecz w pLecach michniewicza... - 11 sekund temu, *.47.47 Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl

@grzesiek: Najjwiekszy antybohater to Michniewicz i jego nieśmiertelny "autobus". Mecz polskiej reprezentacji to poziom fornalikowego Piasta Gliwice, czyli pół meczu i jeden strzał na bramkę rywala, niecelny zresztą. odpowiedz

Kocie ruchy z Argetynâ, albo pakować manele... - 6 minut temu, *.47.47 GraLi jak naSi rok temu, na farcie może coś wleci a Lewandowski nie wylâdował na twarzy świerzo, sxkoda że nie chcieli od szejka zadarmoche daktyli a zarli z cZesiem kabaniny i dlatego zméczeni... odpowiedz

floyd - 2 godziny temu, *.161.126 Jakbym oglądał Legie z jesieni 2021… zero składu i pomysłu, liczenie na farta albo najniższy wymiar kary. odpowiedz

:) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Będziemy lub już jesteśmy 2 najgorsza drużyna zaraz po gospodarzach tego turnieju odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Na Arabów najlepiej w takim składzie: Szczesny- Jedrzejczyk Bednarek Wieteska Bereszynski - Cash D Szymański Bielik Krychowiak Zalewski- Lewandowski odpowiedz

Anty czesio - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Zmiana Bielik za Zalewskiego mówi wszystko o taktyce na ten mecz. Mając na ławce Grosickiego Skorasia Frankowskiego wpuszcza się defensywnego Bielika??? odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.chello.pl @Anty czesio: trzeba było wzmocnić środek bo Meksyk go opanował. Zalewski chyba nie wytrzymał presji i był najgorszym naszym zawodnikiem. Do zmiany był też Zieliński który w reprezentacji najlepiej zagrał ze Szwecją. Szk0da karnego bo fartowne zwycięstwo było blisko odpowiedz

Kulfon - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Z Arabią wygraja. odpowiedz

Sebo(L) - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Gra reprezentacji za czasów Brzęczka w porównaniu z tym co gra obecna pod wodzą Michniewicza to była wirtuozeria. Tego nie da się oglądać ani na trzeźwo ani po pijaku.To jest coś strasznego. Zero pomysłu na grę ofensywną,wybijanie na uwolnienie byle dalej lub na auty. Nasi piłkarze jedynie statystują na boisku przeszkadzajac tylko przeciwnikom.Nic więcej.Gra bez ładu i składu,chaos i przypadek.Jeden wielki dramat. odpowiedz

Rio - 4 godziny temu, *.oxynet.pl Jak zawsze - napalam się , tym razem zagramy dobrze, wygramy, a tu jak zwykle wieli … cazzo. Szkoda było nawet pić. odpowiedz

Leg - 4 godziny temu, *.superloop.com Capitano...kończ waść wstydu oszczedz odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Mecz zabetonowany przez mistrza strategii przed pierwszym gwizdkiem. Znając sensacyjny wynik Saudów "Michnik" całkowicie się obsrał i nie zmienił niczego nawet w końcówce meczu gdy widac juz było że Meksykanie grają taka samą padakę jak my. Wcale się nie zdziwie, gdy obie te druzyny pożegnamy po rozgrywkach grupowych. Gra na którą nie da się patrzeć to wizytówka obecnego selekcjonera.

odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.orange.pl Powinni zatrudnić trenera Arabii Saudyjskiej i dać mu wolną rękę w doborze zawodników.

Trzeba oczyścić reprezentacje z leserów i ludzi bez ambicji. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: powinni rozgonić ten cały cyrk pod nazwą Fifa. Po co rozgrywać to wszysrko jak i tak wiadomo ze wygra brazylia niemcy albo francja. A w klubowych bayern barca real albo psg. odpowiedz

Wollfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @Leśny Dziadek: Kiedyś wolną rękę chciał mieć Beenhakker. Oczywiście nie podobało się to rodzimym "dziadkom" i skończyła się szybko współpraca. PZPN to beton, podobnie zresztą jak Fifa. Widac to po wyborach do delegatur wojewódzkich. Rodzima mafia nie wpuści nikogo. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl @grzesiek: To jest zupełnie inny temat. Najpierw zróbmy porządek na własnym podwórku.

Zatrudnić wreszcie trenera piłki nożnej, a nie jakieś popierduły.

Zrobić czystkę w zespole - pogonić tych, którym się nie chce.

Wprowadzać i zgrywać młodzież.



odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.orange.pl @Wollfik: To kicha kaszana. Będziemy w takim razie raczeni takimi "widowiskami" jak to dzisiejsze. odpowiedz

Przemek - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Pierwszy do zmiany to michniewicz, a drugi do zmiany to ten kto go zatrudnił. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 5 godzin temu, *.btcentralplus.com Zielinski utrzymal swoj reprezentacyjny poziom .......Totalny dramat. odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @MIODUSKI OUT !!!!: Zielu nie mial szansy sie wykazac nawet. Najwiekszy antybohater to i tak lewandowski. odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @grzesiek: Najjwiekszy antybohater to Michniewicz i jego nieśmiertelny "autobus". Mecz polskiej reprezentacji to poziom fornalikowego Piasta Gliwice, czyli pół meczu i jeden strzał na bramkę rywala, niecelny zresztą. odpowiedz

tekken (L) - 5 godzin temu, *.chello.pl Z taką grą to szkoda jeździć na mundiale, bo tylko wstyd. To nie jest Polska mentalność i cały naród tylko się wkurzał, oglądając to. Walka , odwaga, sztuczki to jest nasza mentalność i tak trzeba grać. Nawet dobre powołania Czesiek zrobił, ale nie umie tego wykorzystać. odpowiedz

R-RP - 6 godzin temu, *.orange.pl Mecz bez pomyslu wiec dobrze ze jest 1pkt. bo rywal z przebiegu meczu byl blizej strzelenia gola !!! odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl Ten karny nawet żewłakow mówi, że jakby nie gwizdnął to też by się bez problemu wytłumaczył z tego. Jak dla mnie to nawet uważam obiwktywnie karnego być nie powinno. Lewy nie trafił - karma za 711 połączeń wróciła. odpowiedz

kulturalny cham - 6 godzin temu, *.46.112 @grzesiek:ebij się w ten pusty łeb odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl @kulturalny cham: obejrzałem powtorki karny byl wiec zwracam honor, odpowiedz

Sarcastico. - 6 godzin temu, *.inetia.pl Widać że Krychowiak trenował z naszymi. odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 6 godzin temu, *.jmdi.pl Nie wiem po jakiego członka nasi się tak napinali żeby jechać na te mistrzostwa i co tam robił Mikołaj Zalewski... odpowiedz

ws - 6 godzin temu, *.chello.pl Zaczeli jak w 1982 i 1986. Oby to byl awans jak wtedy. odpowiedz

Muchito - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @ws: w 1986 nie było awansu odpowiedz

Prazanin - 5 godzin temu, *.45.74 @Muchito: 0;4 z Brazylia po wyjsciu z grupy odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 6 godzin temu, *.19.184 Jakim trzeba być frajerem żeby grać tak defensywnie z tak słabym rywalem. Czesiu 07 zgłoś się, gratulacje. odpowiedz

Wołomin NR - 6 godzin temu, *.centertel.pl Ci nasi kopacze zagrali antyfutbol. odpowiedz

Grinder - 6 godzin temu, *.175.73 strzelił karnego jak Kazik z Argentyną w 1978 odpowiedz

Plaskacz - 6 godzin temu, *.net.pl @Grinder: hehe. A kto jest Bońkiem w tej kadrze? odpowiedz

Listek - 6 godzin temu, *.175.73 @Plaskacz:

Boniek w 1978 wyszedł i strzelił dwa gole plus kapitalny gol Kazika zza pola karnego;

dzisiaj banda kopaczy wyszła - zero okazji klarownych wypracowanych - tylko obrona odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl @Listek: Wówczas mielismy jeszcze trenerów. Teraz mamy betoniarzy albo teoretyków. odpowiedz

TeamL - 6 godzin temu, *.orange.pl Czy Legia ma jakąś zgodę z Czuwaj Przemyśl ?

Dzisiaj na meczu wisiała flaga Czuwaju na fladze reprezentacyjnej Legii.

odpowiedz

Zygmuś - 6 godzin temu, *.175.73 @TeamL:

tak harcerska zgoda odpowiedz

Wąż - 6 godzin temu, *.chello.pl @TeamL: Czuwaj jest zgoda Zagłębia Sosnowiec. My mafy z nimi dobre stosunki(turnieje kibicowskie itp) odpowiedz

Kamień - 6 godzin temu, *.chello.pl A jednak chłopaki się wybrali z flagą... odpowiedz

