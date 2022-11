MŚ 2022

Polska 2-0 Arabia Saudyjska

Sobota, 26 listopada 2022 r. 16:02 Mishka, źródło: Legionisci.com

W drugim meczu podczas mistrzostw świata w Katarze reprezentacja Polski wygrała z Arabią Saudyjską 2-0. Na boisku nie pojawił się Artur Jędrzejczyk. W środę, 30 listopada, o godzinie 20:00 rywalem Polaków będzie Argentyna.