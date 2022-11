Polska 0-2 Argentyna. Awans Polski! Zagrał Jędrzejczyk

W 28. minucie Argentyna miała dwie dogodne sytuacje. Najpierw jednak strzał został zablokowany, a po chwili Marcos Acuna uderzał niecelnie. Końcowe minuty pierwszej połowy to okres przewagi Argentyny i kilka strzałów na bramkę Szczęsnego. W 37. minucie po interwencji Szczęsnego rywale domagali się rzutu karnego. Sędzia pobiegł obejrzeć sytuację na monitorze, po czym zmienił decyzję z boiska. Do piłki podszedł oczywiście Messi, ale Szczęsny jest w naprawdę fenomenalnej formie i wyciągniętą do góry ręką obronił to uderzenie. W 43. minucie bramkarz Polski musiał po raz kolejny wykazać się swoimi umiejętnościami. Niestety, mocno gotowało się pod naszą bramką. Sędzia doliczył tylko 3 minuty do pierwszej połowy i na przerwę zawodnicy schodzili przy stanie 0-0.

W ostatnim meczu fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze reprezentacja Polski przegrała z Argentyną 0-2. Oznacza to, że Polacy wyszli z grupy C z miejsca 2., wyprzedzając Meksyk bilansem bramkowym. 4 grudnia o godzinie 16:00 w 1/8 finału Polska zmierzy się z Francją. W 72. minucie na placu gry pojawił się jedyny powołany legionista, Artur Jędrzejczyk. Już w 2. minucie Bartosz Bereszyński zablokował dośrodkowanie Angela Di Marii, wybijając piłkę na rzut rożny. Chwilę później wyżej niż Bereszyński wyskoczył Nicolas Otamendi, który oddał niecelny strzał, faulując jeszcze przy tym obrońcę reprezentacji Polski. W 5. minucie Robert Lewandowski dobrze zagrał w pole karne, jednak Krystian Bielik uderzył za słabo, by stworzyć zagrożenie pod bramką. 2 minut później Leo Messi próbował zaskoczyć Wojciecha Szczęsnego, ale strzelił zbyt lekko. W 10. minucie po zbyt łatwej stracie Messi uderzał z lewej strony, ale świetnie zachował się bramkarz Polski.

syrenka - 5 minut temu, *.orange.pl Ten co krzyczy Brawo Polska i zaraz dodaje Mioduski OUT...może skoro nie można krytykować gry Polaków, bo samemu się nic nie dokonało to sam zainwestuj w klub, załóż...kup i zabieraj głos. Piłka nożna polega na strzelaniu goli, gdyby decydowały inne elementy bylibyśmy najsłabszą drużyną w tej grupie. Pan Listkiewicz ostatnio powiedział, że mamy najlepsze pokolenie od wielu lat....ludzie może gdyby nie ten wynik i styl gry jutro dowiedziałbym się, że jesteśmy najlepsi na świecie. Dziś miał bym pojedynek Lewandowski- Messi. Chyba komentować nie trzeba!

Maradona Messi Christiano Ronaldo to są piłkarze, którzy osiągnęli poziom nie osiągalny dla innych. Pozostali są albo bardzo dobrzy, albo dobrzy albo wiedzą jak się gra w piłkę!

matus007 - 9 minut temu, *.orange.pl Brawo , Brawo przeszli do historii !!!!. Wreszcie 1/8 odpowiedz

Arek - 27 minut temu, *.tpnet.pl Ja tam się cieszę. A mali ludzie już zawsze będą mali. Że ktoś takich dzbanów do neta puszcza i myśli jeden z drugim jaki ważny jest, bo może kogoś w necie pojechać. A jak przyjdzie co do czego, rzadka kupa w majtach. Ostatnio fajnie mówił o tym Jędza u Wiśniowskiego i Polkowskiego. Swoją drogą, gratulacje Jędza! odpowiedz

Rio - 31 minut temu, *.oxynet.pl Tak słabej kadry to ja nie widziałem 10 lat . Gramy dalej, ale co z tego, nie ma żadnych nadzieji na lepszą grę. Żadnego celnego strzału , minimalna ilość celnych podań, same straty. Wszystko na wybicie ,nieudolne przeszkadzanie Argentynie. Nawet nie cieszy mnie ten awans. odpowiedz

Matt - 42 minuty temu, *.tpnet.pl Zawsze śmiejecie się z Poznaniaków, że mają ból 4 liter, a widzę, że u nas podobnie. To wy nie wiedzieliście, że Polska jest co najwyżej przeciętniakiem? Liczyliście na piękne akcje na jeden kontakt? Ja, oglądając mecz z Chile, bałem się, że wrócimy z 0 dorobkiem punktowym i oczekiwań nie miałem dosłownie żadnych. Sam fakt awansu jest już zdecydowanie ponad możliwości tej drużyny i chociaż to trzeba docenić. Jak powiedział Jacek Gmoch w turnieju liczą się punkty, a nie styl. Kiedyś czekałem na awans na mundial, który w końcu dał nam Olisadebe. Następne 20 lat czekałem, żeby Polska wyszła z grupy na MŚ i mam gdzieś to jak to się stało. Nikt nam tego za darmo nie dał, takie były zasady. Odpadniemy z Francją? Trudno, 16 drużyn już teraz odpadnie, a niby wszyscy tacy mocni i pięknie grają. Spytajcie Duńczyków i Meksykanów czy chcieliby taki awans. Przyjechali na kozaka a już mają spakowane torby. Dajcie sobie na luz i cieszcie się z awansu - jakikolwiek on jest i jakkolwiek będzie w 1/8 finału, bo na następny możecie czekać kolejne 36 lat. odpowiedz

Daszka - 18 minut temu, *.chello.pl @Matt: Kolego, faktycznie uprzedziłeś mój wpis. Gdybym redagował go wcześniej praktycznie stwierdził bym, to samo co Ty.

A o aktualnej kondycji sportowej naszej kadry najlepiej świadczy wypowiedź Wojtka Szczęsnego, tj.: "to nie nasza liga, być może nasi następcy doczekają lepszego".

Cieszmy się z perspektywy niedzielnego meczu z Francuzami; osiągnęliśmy awans ponad stan. Owszem, narzekania na styl gry będą, ale cóż to zmieni...? odpowiedz

WiernyKibicZwycięskichDrużyn. - 5 minut temu, *.19.184 @Daszka: Mam podobne zdanie co wy. Narzekanie i biadolenie jest chore w takiej sytuacji, mamy jedną z najsłabszych lig w Europie, dobrych piłkarzy grających regularnie w czołowych Europejskich klubach może 3. Więc ten awans jest ogromnym sukcesem, ci co narzekają chyba żyją bajkami, nie będziemy grać jak równy z równym z czołowymi drużynami bo nie mamy kim. Nie przepadam za Michniewiczem ale wiedział że tylko w ten sposób możemy coś ugrać i mu się udało. Gratulacje. odpowiedz

Plaskacz - 46 minut temu, *.net.pl Beznadziejny mecz. Gdyby nie Szczęsny było by z 5. 4 lata minęło od ostatniego Mundialu i gramy cały czas to samo. Zmarnowany czas. Od strony kibicowskiej dramat na tle innych. Najgorsza ekipa na boisku i na trybunach. odpowiedz

Rio - 15 minut temu, *.oxynet.pl @Plaskacz: Bilet na samolot do Kataru na mecz z Argentyną około 5000 złoty , bilet na mecz 3700 złoty, plusy hotel i wyżywienie. Trochę dużo jak na dwie doby. Sprawdzałem , rozważałem , ale trochę drogo. Były dostępne bilety odpowiedz

Norbertson - 58 minut temu, *.orange.pl Tak czytam komentarze na różnych portalach i wiecie co jest najgorsze ? Że pomimo dużego sukcesu jakim jest awans ( co z tego ze grali beznadziejnie ? ) jest mnóstwo ludzi którzy jedyne co potrafią napisać to ze i tak z Francja dostaniemy , albo obrażają chłopaków z reprezentacji. Najgorsze cechy Polaków czyli zawiść, zazdrość, znajomość każdego tematu to wszystko wychodzi w komentarzach.

A ja się cieszę że nasza Reprezentacja zagra w 1/8 finału, wielkie gratulacje ! odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 19 minut temu, *.btcentralplus.com @Norbertson: Brawo. Niestety wiekszosc Polakow to nieudaczniki ktorzy tylko lubia krytykowac a w zyciu NIC nie osiagneli. BRAWO POLSKA !!!!!!! odpowiedz

p10 - 59 minut temu, *.orange.pl Bronienie wyniku 0:2. Zenada. Jeden celny strzał w 2 meczach z Meksykiem i Argentyną. Oprócz kibiców z Polski chyba nikt na świecie nie chciałby byśmy my z taką gównianą grą wyszli z grupy. odpowiedz

W Legii tak samo było, i na farcie.... - 1 godzinę temu, *.120.75 Owoce Michniewicza dziś zawodnicy zebrali tyLko Szczésny awansował i ławka rezerw0wych bez trenera... odpowiedz

speed - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Czesio jest typowym przykładem, Że głupi ma zawsze szczęście. odpowiedz

Grzegorz Żentyca-Grzegorzewski - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl Tak jak mówiłem - Artur Jędrzejczyk wprowadzi Polskę do ćwierćfinału przy małej pomocy Wojciecha Szczęsnego. Trzeba tylko ograć Francję... odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Gorszej padliny to zagrać nie mogli. Cały "geniusz" grubego Czesia. odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com NO JEDZA,NO PARTY !!!! BRAWO POLSKA !!!!! odpowiedz

Paź Króla Woli - 1 godzinę temu, *.aster.pl Tak naprawdę to jest awans tylko jednego zawodnika...Wojciech Szczęsny dziekuje bardzo.. odpowiedz

