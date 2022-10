Pod lupą LL! - Bartosz Kapustka

Poniedziałek, 24 października 2022 r. 12:33 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Po występie w Pucharze Polski przeciwko Wiśle Płock kolejną szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności, tym razem w lidze przeciwko Pogoni Szczecin, otrzymał Bartosz Kapustka. Postanowiliśmy przyjrzeć się występowi tego zawodnika.



Strzały

Bartosz Kapustka poszukuje swojego kolejnego gola w barwach Legii. Ostatni raz na listę strzelców wpisał się w meczu z Widzewem Łódź w 5. kolejce Ekstraklasy. Podczas spotkania z Pogonią Szczecin dwukrotnie próbował umieścić piłkę w siatce. Pierwsze uderzenie oddał w 12. minucie. Wtedy to piłkę przed polem karnym rywali odebrał Carlitos, ta dotarła do Macieja Rosołka, którego uderzenie trafiło w słupek. Z dobitką ruszył Bartosz Kapustka, ale jego strzał przed linią bramkową wybił zawodnik gości. Kolejne uderzenie oddał osiem minut później, z dalszej odległości, ale piłka powędrowała wysoko ponad bramką Klebaniuka.









Odbiory

Obserwowany przez nas gracz mocno walczył na boisku. Często toczył pojedynki i wielokrotnie je wygrywał, czy to skutecznym odbiorem, czy dobrym zastawieniem się, mając przeciwnika na plecach. Na początku meczu dobrze powalczył w środku pola i wygrał pojedynek główkowy. W 33. minucie z kontrą chcieli ruszyć zawodnicy trenera Jensa Gustafssona, ale Kapustka popisał się świetną interwencją i wślizgiem powstrzymał rywali, wybijając piłkę na rzut z autu. Po chwili zaliczył kolejną dobrą interwencję w środkowej strefie i odebrał piłkę. Podobnie było w 68. minucie.



Tworzenie sytuacji

Oprócz poszukiwania swojego trafienia w meczu ligowym przeciwko Pogoni, Bartosz Kapustka próbował stworzyć kilka sytuacji podbramkowych swoim kolegom z zespołu. Pierwszy raz miało to miejsce w 31. minucie, kiedy to dośrodkowywał piłkę w pole karne, ale pewnie złapał ją Klebaniuk. W 56. minucie znów zacentrował, piłka doszła do Pawła Wszołka, ale ten źle ją przyjął i z kontrą ruszyli goście. Ostatnia akcja, a raczej próba dostarczenia piłki do kolegi z zespołu, tworząc mu sytuację podbramkową, miała miejsce w 67. minucie, kiedy to głową zgrał piłkę w pole karne, ale nie doszedł do niej Maciej Rosołek.



Bartosz Kapustka

Minuty: 81

Gole: -

Asysty: -

Strzały/celne: 2 / 0

Liczba podań / celne: 31 / 25

Podania kluczowe: 1

Dośrodkowania / celne: 2 / 0

Dryblingi / udane: 1 / 0

Odbiory: 2

Żółte kartki: -

Czerwone kartki: -