Turniej finałowy amp futbol ekstraklasy. Legia walczy o mistrzostwo Polski

W najbliższy weekend, 5-6 listopada w Bielsku-Białej, rozstrzygnięte zostaną losy tytułu mistrza Polski w amp futbolu. Zawodnicy Legii po pięciu rozegranych turniejach są liderem rozgrywek i będą walczyli o triumf w sezonie 2022, który jednocześnie zapewni udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów EAFF. Legia dotychczas raz triumfowała w rozgrywkach amp futbol ekstraklasy, a było to przed dwoma laty. Rok temu nasz zespół zdobył wicemistrzostwo kraju, a mistrzem została Wisła Kraków. Legioniści mają obecnie dwa punkty przewagi nad Wisłą Kraków i cztery nad gospodarzem turnieju, TSP Kuloodpornymi - te trzy drużyny mają jeszcze szanse na wygraną w lidze. Legioniści rozegrają dwa mecze w sobotę i dwa w niedzielę. Oprócz spotkań z bezpośrednimi rywalami do złotych medali, czekają ich także mecze z Wartą Poznań (15 pkt.) i Stalą Rzeszów (0 pkt.). Wszystkie mecze rozgrywane będą na stadionie BBOSiR "Na Górce" przy ulicy Młyńskiej 52b w Bielsku-Białej. Wstęp wolny. Bezpośrednią transmisję wszystkich meczów będzie można zobaczyć na sport.tvp.pl. Terminarz: Sobota 5.11. godz. 10:30 Kuloodporni Bielsko-Biała - Legia Warszawa godz. 11:45 Wisła Kraków - Warta Poznań godz. 13:00 Kuloodporni Bielsko-Biała - Stal Rzeszów godz. 14:15 Legia Warszawa - Warta Poznań godz. 15:30 Stal Rzeszów - Wisła Kraków Niedziela 06.11. godz. 09:00 Stal Rzeszów - Legia Warszawa godz. 10:15 Kuloodporni Bielsko-Biała - Warta Poznań godz. 11:30 Wisła Kraków - Legia Warszawa godz. 12:45 Warta Poznań - Stal Rzeszów godz. 14:00 Kuloodporni Bielsko-Biała - Wisła Kraków Czołówka tabeli amp futbol ekstraklasy (po 5 turniejach): 1. Legia Warszawa 39 pkt. 42:7 2. Wisła Kraków 37 75:8 3. TSP Kuloodporni Bielsko-Biała 35 pkt. 59:9

