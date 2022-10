Runjaić: Gramy o trzy punkty, a nie o jeden

Piątek, 28 października 2022 r. 11:59 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Jutro spodziewam się otwartego spotkania. Gramy o trzy punkty, a nie o jeden. Ofensywa Jagiellonii może budzić podziw - Gual i Imaz strzelili łącznie 15 bramek, więc musimy zachować czujność i cofać się do defensywy, co w drugiej połowie z Pogonią nie do końca nam wychodziło - mówi przed meczem z Jagiellonią Białystok trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić.



- Po części rozumiem tamtą sytuację, bo po utracie bramki na początku drugiej połowy drużyna chciała szybko zareagować, ale takie sytuacje nie mogą nam się zdarzać. "Jaga" ma imponującą kadrę jak na naszą ligę. Jestem dobrej myśli, że uda nam się zaprezentować balans pomiędzy atakiem i obroną i będziemy mieli lepszą skuteczność.









Styl a punkty



- Dyskusje i analizy, które mają na celu rozwój zespołu, prowadzone są każdego dnia. Jetem trenerem, który wyznaje merytoryczne podejście do rzeczy. Nie daję się ponieść emocjom i sprawić, by wyniki przesłoniły mi faktyczny osąd sytuacji. Trzeźwy osąd pozwala mi stwierdzić, że w ostatnich 14 dniach poczyniliśmy postępy i jesteśmy na dobrej drodze. Poprawiliśmy tworzenie sytuacji i rozgrywanie ich w końcowej tercji boiska. Tworzymy więcej okazji i oddajemy więcej strzałów, ale mamy jeszcze problemy ze skutecznością. Pamiętamy, że w pierwszej fazie sezony graliśmy niemiło dla oka, ale zdobywaliśmy punkty. W dwóch ostatnich spotkaniach zdobyliśmy jedenk punkt, przy czym nasza gra była zadowalająca. Może nie przez 90 minut, ale na pewno ulegała poprawie. Chcemy dojść do optymalnego scenariusza, w którym będziemy grali dobrze przez 90 minut i będzie się to odzwierciedlało w wyniku końcowym. Ważne, że poruszamy te wszystkie kwestie z zespołem. Niektóre korekty, które wprowadziliśmy poskutkowały, ale teraz ważne, by niezależnie od rywala dążyć do realizowania założeń i wówczas wyniki będą szły w parze z naszą postawą.



- Znamy sytuację w tabeli. Raków jest 7 punktów nad nami, a 6 nad drugim miejscem. Od drugiej pozycji w dół utworzyła się czołówka i sporo rzeczy jest możliwych. Wiele drużyn będzie walczyło i marzyło o mistrzostwie. Nie tracimy kontaktu wzrokowego z najwyższą lokatą. Jeśli chcemy nawiązywać walkę, to w kolejnych meczach musimy konkretnie zapunktować. To czysta matematyka. Raków czekają ciężkie mecze, ale nas też to dotyczy. Wszystkie drużny będą grały z nami na maksimum swoich możliwości, dlatego musimy się postarać, by trzy kolejne spotkania przesądzić na swoją korzyść. Od początku sezonu wyznajemy podejście, że powinniśmy skupiać się na sobie i własnych poczynaniach, bo tylko na te rzeczy mamy wpływ.



- Kto wykona karnego w Białymstoku? Jest ustalona kolejność - pierwszy jest Josue. Jak później dochodzi do spontanicznej zmiany, jako zespół respektujemy to, ale mamy nadzieję, że bez względu na okoliczności kolejnego karnego umieścimy w siatce.



Bez wygranej w Białymstoku od 9 spotkań

- Na początku meczu mamy jeden punkt, ale będziemy chcieli przesądzić mecz na swoja korzyść. Myślę, że Jagiellonia myśli podobnie. Znane są mi statystyki, że od 2016 nie wygraliśmy w Białymstoku, ale spoglądam na nie w pozytywnym aspekcie. To dobra motywacja dla piłkarzy, by tę serię przerwać.



Krychowiak na treningu

- Grzegorz Krychowiak będzie 2 tygodnie trenował z zespołem w całych cyklach treningowych. Na razie wziął udział w dwóch treningach, więc trudno coś powiedzieć o jego dyspozycji. Wiemy, że jest świetnym, światowej klasy piłkarzem, ma wypracowane cechy przywódcze. Mam nadzieję, że ten czas z nami pozwoli mu osiągnąć optymalną dyspozycję i będzie gotowy na mundial w Katarze. Na temat jego ewentualnego angażu trzeba pytać dyrektora sportowego i porozmawiać z zawodnikiem. Na pewno przydałby się w Legii, jego jakość byłaby nieoceniona.



Sytuacja zdrowotna

- Jedenastki na jutro nie podam. Mamy dzisiaj jeszcze jeden trening. Na pewno Rafał Augustyniak nie pojedzie do Białegostoku, chcemy by w pełni wykurował się po naderwaniu mięśnia i nie chcemy, by uraz się pogłębił.