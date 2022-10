Stolarczyk: Legia ma słabe punkty i chcemy je wykorzystać

Piątek, 28 października 2022 r. 10:24 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Przed nami przeciwnik, o którym wszyscy wiedzą sporo. Legii Warszawa nikomu nie trzeba przedstawiać. Zespół ma nowego trenera, widać, że są w budowie. Wpajana jest nowa myśl szkoleniowca, którego dobrze znam, poprzez współpracę w Pogoni i szanuję. Legia prócz ciekawych meczów potrafi przegrać z Wisłą Płock, Rakowem czy Cracovią w dużym wymiarze. Także widać, że ten proces dopiero trwa. My jesteśmy gotowi na to spotkanie i zniecierpliwieni. Chcemy stworzyć widowisko, które zapadnie w pamięci kibicom – mówi przed sobotnim spotkaniem trener Jagiellonii Białystok, Maciej Stolarczyk.









- To, że Legia zwyciężyła jedynie dwa razy na wyjeździe w tym sezonie z pewnością jest jednym z argumentów, przemawiających na naszą korzyść. Mają swoje problemy w trakcie spotkań, posiadają słabe punkty i my chcemy je wykorzystać. Nie będę za dużo teraz mówić, ale to pokazują wyniki, o których wspominałem. Legia gra dobre spotkania, lecz potrafi też przegrać różnicą kilku bramek. Zdaję sobie jednak sprawę, że są tam gracze, którzy mają jakość. Josue, Mladenović, Wszołek – to zawodnicy, którzy mają dobre cyfry i ofensywę. Zdajemy sobie sprawę z ich atutów i tego, w jaki sposób działają na boisku. Ale my mamy swoje atuty, piłkarzy o podobnej klasie, plan na ten mecz i z niego będziemy chcieli skrzętnie skorzystać.



- Przy słabszej finalizacji przeciwników, jednym z planów, który możemy wykorzystać jest zamknięcie się. Ale tak jak mówiłem Legia jest w procesie budowy. Widać, że zespół inaczej funkcjonuje. Znam priorytety trenera Runjaicia, wiem jak buduje zespół, czego wymaga. Nie strzelają może za wielu bramek, ale skrupulatnie budują to, co chcą osiągnąć.



- Wiadomość o możliwym komplecie publiczności na tym spotkaniu, jest dla nas bardzo dobra. Cieszymy się, że kibice chcą zobaczyć nas w akcji, dobre widowisko. Takie zamierzamy stworzyć. Kibice są dla nas dwunastym zawodnikiem i przeleją w nas wiarę w zwycięstwo.



- Nie będę ukrywać, iż jest to mecz ważny, gdzie stadion wypełnia się po brzegi. Oczy skupione są na nim w większej ilości. Takie zainteresowanie pomaga w stworzeniu dobrego widowiska, zwiększa adrenalinę. To jest sól piłki, na takie spotkania się czeka. Chcielibyśmy grać tak co tydzień i demonstrować swoje umiejętności.



- Są kluby, które są magnesem dla publiczności. Legia jest innym rywalem w Białymstoku i zdajemy sobie z tego sprawę. Koncentrujemy się jednak na meczu. Liczy się dla nas plan na to spotkanie i jak go wykonamy. Wsparcie jest ważne, ale najważniejszy jest plan.



- Bogdan Tiru nie jest brany pod uwagę podczas tego spotkania. Wraca jednak Tomasz Kupisz. Na pewno jest to zawodnik, który może dać impuls. Bardzo się cieszę z jego powrotu. Nie wiemy jeszcze jak będzie z Tarasem Romańczukiem. Decyzję przed meczem podejmą medycy. Status quo, jeśli chodzi o pozostałych graczy.