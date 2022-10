15. kolejka Ekstraklasy. Legia gromi, Raków wygrywa

W hicie kolejki Raków Częstochowa wygrał z Lechem w Poznaniu 2-1. W niedzielę wyjazdowe zwycięstwo w Lubinie zanotowała Cracovia, a Lechia pokonała Stal jedną bramką. W sobotę ciekawie było w Białymstoku, gdzie Legia wygrała 5-2. Porażki doznała Wisła Płock. W piątek Miedź Legnica przegrała na własnym stadionie z Pogonią 2-4 i traci do przedostatniej w tabeli Lechii już 5 punktów. Z kolei Górnik gładko pokonał Widzew. Dzień później dojdzie do jednego z ważniejszych w kontekście walki o mistrzostwo Polski meczów, w którym Lech podejmie Raków. Na zakończenie kolejki Warta pojedzie do Radomia.

Rambo - 24 minuty temu, *.centertel.pl Niestety Raków na ten moment wydaje się nie do ruszenia.Papszun stworzył potwora.Legia musi robić swoje Może jakiś kryzys im się przytrafi bo przecież chyba tam grają ludzie albo sprzedadzą Lopeza odpowiedz

Mb82 - 16 minut temu, *.datapacket.com @Rambo:

Tym bardziej szkoda straty punktów z Pogonią a i w Płocku można było przynajmniej punkt zrobić bo gra wcale nie była najgorsza. A tak to te 7 punktów to spora przewaga biorąc pod uwagę ze oni raczej nie będą dużo punktów tracić, ale zgadzam się, patrzmy na siebie i liczmy na jakiś kryzys w Rakowie. Najważniejsze to wygrywać ,w zimę jakieś sensowne 2-3 transfery i walka do końca o MP odpowiedz

Tommy - 48 minut temu, *.toneticgroup.pl kolejny mecz rakowa bez mlodziezowca w skladzie. zdobeda miejsce na podium to i tak nie starczy na kare 3 baniek odpowiedz

Arek - 20 godzin temu, *.tpnet.pl A jak Rosołek stąd odejdzie i będzie strzelał bramy w jakimś innym klubie, będziesz jeden z drugim pisać, jak to Rosołka można było puścić. Taka prawda. A Włodar może kiedyś jeszcze wróci. Stary też wracał i to nie raz. odpowiedz

Sarcastico. - 9 godzin temu, *.inetia.pl @Arek: To wszystko jest kwestią zarządzania klubem, a nie kibicowskim widzimisie. odpowiedz

Leśny Dziadek - 29.10.2022 / 02:44, *.t-mobile.pl Zamiast walącego bramy Włodarczyka, zostawiono cienkiego Rosołka. Super. odpowiedz

Tommy - 29.10.2022 / 11:00, *.toneticgroup.pl @Leśny Dziadek: po Lewym nikt w tym klubie nie wyciągnął wniosków. Mielismy Arrubarene a teraz mamy Rosolka (zachowujac oczywiście zdrowe proporcje) odpowiedz

L - 21 godzin temu, *.autocom.pl @Leśny Dziadek: Rosolek strzelil wiecej goli niz Wlodarczyk. Super. odpowiedz

Leśny Dziadek - 41 minut temu, *.t-mobile.pl @L: Jeden i drugi powinien być w Legii. To bardzo super. odpowiedz

B - 28.10.2022 / 18:17, *.co.uk Wysokie kursy w tej kolejce odpowiedz

Wyrwikufel - 28.10.2022 / 12:45, *.netfala.pl Liczę na wygraną lekkim ch...em na Podlasiu. odpowiedz

olew - 28.10.2022 / 09:30, *.vectranet.pl Najważniejszy mecz w Białej, czyli znowu nasz . Ta liga bez Legii nie istnieje... Legia to Potęga ! Wypadałoby dobrze zagrać, mniejsza o wynik, byleby meczyk był tak dobry jak z Pogonią . odpowiedz

Pan Kleks - 29.10.2022 / 05:48, *.t-mobile.pl @olew: Nie wiem ile masz lat (pewnie 12) ale inteligencja u Ciebie na niskim poziomie, a megalomania klubowa jest kosmiczna. Ta liga bez Legii też będzie istnieć i nikt na tym nie ucierpi, ani nawet nie będzie żałować gdy Legia spadnie. Legia to nie pępek świata i rok w niższej lidze nie zrobiłby krzywdy nikomu. To samo twierdzili kiedyś kibice Ruchu, Widzewa czy Wisły. Kluby te spadały, a liga grała sobie dalej. Na miejsce Legii wyrosną nowe potęgi. Liga szkocka bez Rangersów też istniała, Serie A bez Juventusu nie zginęła, liga francuska bez Olympiue Marseille (za Tapiego) też grała w najlepsze. Nie bądź śmieszny, nie takie firmy już znikały z ekstraklasy np Schalke. odpowiedz

Odp - 29.10.2022 / 07:54, *.centertel.pl @Pan Kleks: masz dużo racji, z jednym wyjątkiem - Legia nigdy nie spadnie odpowiedz

Peter - 29.10.2022 / 11:13, *.vectranet.pl @Pan Kleks: Nie porównujmy Legii do Wisły, Widzewa czy Ruchu, nie ten kaliber. Legia to jedyny klub w Polsce "robiący" frekwencję na obcych stadionach. Większość kibiców bardziej nienawidzi Legii niż kocha swoje kluby. Wojskowi jest tym samym dla naszego kraju co Bayern dla Niemiec lub Real i Barcelona dla Hiszpanii. Brak naszego klubu w ekstraklasie oznaczałby duży spadek przychodów spółki Ekstraklasa SA, pieniędzy dla samych klubów, spadek oglądalności transmisji telewizyjnych itd. Włochy miały jeszcze równie popularny AC Milan, czy Inter a Szkocja Celtic. W Polsce Legia nie ma konkurencji pod względem znaczenia i popularności marki czy liczby kibiców w całej Polsce. odpowiedz

olew - 29.10.2022 / 13:08, *.vectranet.pl @Pan Kleks: Mój pierwszy mecz to UTA Arad 8-0, a od sezonu 71/72 tylko dwa domowe meczyki opuszczone, jestem więc stary. Co do mojej inteligencji nie wypada mi komentować. Legia teoretycznie może spaść, ale to by była większa tragedia dla ligi niż dla nas. My mięliśmy już wszystko, od zawsze gramy o mistrza, od zawsze mecze z nami to napinka, pełne stadiony, potrójne premie, wątroba, wygłupy sędziowskie. Taka jest karma Legii . Oczywiście w Polsce. Europa obecnie nas olewa, ale kiedyś wielki Leeds cieszył się , że wylosował Celtic miast Legii w półfinale Pucharu Mistrzów (nie jakiejś tam ligi mistrzów). Legia to Potęga, wg mnie nigdy nie spadnie z ligi; i to nie dla reszty ligi ( bo nam wisi cała ta reszta), ale dla nas : legunów, dla Warszawki, dla piłeczki. odpowiedz

Pan Sreks - 21 godzin temu, *.autocom.pl @Pan Kleks: no fajne przyklady klubow wymieniles. Szkoda tylko, ze na te kluby nikt sie specjalnie nie mobilizowal jak na mecz o mistrzostwo swiata co widac po frekwencji na meczach Legii. Cchciales blysnac inteligencja a wyszedles na chlopaczka z ujemnym IQ. odpowiedz

