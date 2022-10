15. kolejka Ekstraklasy. Piątkowy grad goli

Piątek, 28 października 2022 r. 22:31 Mishka, źródło: Legionisci.com

Miedź Legnica przegrała na własnym stadionie z Pogonią 2-4 i traci do przedostatniej w tabeli Lechii już 5 punktów. Górnik gładko pokonał Widzew, przez co zespół z Łodzi spadł na 3. miejsce w tabeli. W sobotę najciekawiej zapowiada się spotkanie pomiędzy Jagiellonią i Legią. Dzień później dojdzie do jednego z ważniejszych w kontekście walki o mistrzostwo Polski meczów, w którym Lech podejmie Raków. Na zakończenie kolejki Warta pojedzie do Radomia.









15. kolejka:

Miedź Legnica 2-4 Pogoń Szczecin

Górnik Zabrze 3-0 Widzew Łódź



Sobota 29.10.

godz. 15:00 Korona Kielce - Piast Gliwice (C+ Sport)

1 2.83 X 3.32 2 2.62

godz. 17:30 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa (C+ Sport / TVP Sport)

1 3 X 3.4 2 2.45

godz. 20:00 Wisła Płock - Śląsk Wrocław (C+ Sport)

1 2.05 X 3.5 2 3.8



Niedziela 30.10.

godz. 12:30 Zagłębie Lubin - Cracovia (C+ Sport)

1 2.6 X 3.25 2 2.91

godz. 15:00 Lechia Gdańsk - Stal Mielec (C+ Sport)

1 1.96 X 3.65 2 3.95

godz. 17:30 Lech Poznań - Raków Częstochowa (C+)

1 2.95 X 3.26 2 2.57



Poniedziałek 31.10.

godz. 18:00 Radomiak Radom - Warta Poznań (C+ Sport)

1 2.15 X 3.3 2 3.75



Aktualna tabela Ekstraklasy

Wyniki Ekstraklasy

Klasyfikacja strzelców