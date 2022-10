Strzelectwo

Bartnik: Kwalifikacja oznacza przede wszystkim spokój

Poniedziałek, 24 października 2022 r. 16:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę przed południem zawodnik sekcji strzeleckiej Legii, Tomasz Bartnik wywalczył podczas trwających w Kairze Mistrzostw Świata, srebrny medal w konkurencji karabinu 3 postawy (50m). Wynik ten zapewnił legioniście kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 roku.



- Teraz jest radość i chęć dalszej walki, ale w szerszej perspektywie ta kwalifikacja oznacza przede wszystkim spokój. Mogę już zacząć przygotowania pod Paryż, startując oczywiście w najważniejszych imprezach nadchodzącego sezonu, czyli na przykład w Mistrzostwach Świata i Europy. Ale nie muszę już wyjeżdżać na każdy Puchar Świata, gdzie trwa walka o miejsce w rankingu światowym i jednocześnie o olimpijskie kwalifikacje. To pozwoli złapać trochę oddechu i przygotować się do najważniejszego dla mnie startu - mówi zawodnik Legii, który we wtorek i środę w Kairze startować będzie jeszcze w dwóch konkurencjach karabinowych z 300 metrów.



W sobotnim finale karabinu 3 postawy Bartnik pokazał się z bardzo dobrej strony, długo utrzymując się w ścisłej czołówce, a w decydującym momencie zdołał zapewnić sobie awans do meczu o złoto, w którym mierzył się z Ukraińcem Serhyjem Kułyszem. - Najcięższy moment przyszedł na sam koniec, kiedy toczyła się już bezpośrednia walka o miejsca olimpijskie w trzeciej serii stojącej. Jednakże tam moje strzelanie było na tyle dobre, że pozwoliło utrzymać się w czołowej czwórce. Potem emocje już troszeczkę opadły, została walka o medal. W ostatecznej rywalizacji Kułysz był o wiele mocniejszy ode mnie, także zasłużenie zdobył złoty medal - podsumowuje Tomasz Bartnik, który w lipcu tego roku, na Mistrzostwach Europy w Zagrzebiu, zdobył srebro i złoto w strzelaniu na dystansie 300 metrów.