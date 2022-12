Racowiska z przesłaniem (2)

Środa, 7 grudnia 2022 r. 17:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed kilku laty prezentowaliśmy zestawienie legijnych opraw, w których race tworzyły konkretny wzór. Pierwsza taka choreografia miała miejsce 22 maja 2002 roku, podczas finału Pucharu Ligi z Wisłą Kraków, kiedy na Żylecie starego stadionu zaprezentowane zostało racowisko tworzące napis "LEGIA". Przed dwudziestu laty taka prezentacja była czymś wyjątkowym w polskim ruchu kibicowskim.









Na starym stadionie Cyberf@ni prezentowali również eLkę w kółeczku (na meczu z KSZO, 12 kwietnia 2003 roku), herb Legii (utworzyło go 35 rac odpalonych na meczu z Lechem, 21 maja 2003 roku) oraz napis "ULTRAS" z wykorzystaniem sektorówki Wielka eLka - ta ostatnia prezentacja miała miejsce na meczu z Odrą Wodzisław (12 marca 2004 roku), jako jedna z trzech choreografii serii "Władcy Stadionów". Do wykonania tej prezentacji legioniści odpalili 62 race.

















Kolejna oprawa z "fachowym" wykorzystaniem rac miała miejsce na meczu z Górnikiem Zabrze, 2 sierpnia 2014 roku, kiedy na Żylecie zaprezentowany został symbol Polski Walczącej. Była to pierwsza tego typu choreografia na nowym stadionie Legii.







Kolejna przygotowana została półtora roku później - 14 lutego 2016 roku na meczu z Jagiellonią nad transparentem "Warsaw Fans Hooligans" odpalonych zostało 100 rac tworzących "TB".











W grudniu 2019 roku podczas najliczniejszego jak dotąd naszego wyjazdu do Wrocławia jedną z prezentacji na stadionie Śląska było racowisko tworzące eLkę w kółeczku. To pierwszy i jedyny jak dotąd przypadek, byśmy zaprezentowali wzór z rac na meczu wyjazdowym.







Ósma legijna choreografia z "racowym przesłaniem" miała miejsce pod koniec rundy jesiennej bieżącego sezonu podczas meczu z Pogonią, kiedy na wyjście piłkarzy 200 rac utworzyło na dwóch kondygnacjach Żylety wielki napis "CWKS".