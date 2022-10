Zmarł Tomasz Wójtowicz

24 października, w wieku 69 lat na raka trzustki zmarł wspaniały przed laty siatkarz Legii i reprezentacji, Tomasz Wójtowicz . W barwach Legii Wójtowicz występował w latach 1978-83, z którą zdobył dwa mistrzostwa Polski (1982 i 1983), wicemistrzostwo kraju (1981) oraz dwa brązowe medale MP (1978, 80). Tomasz Wójtowicz z Legii wyjechał do Włoch, gdzie występował m.in. w Modenie, Parmie, Ferrarze i Città di Castello. W pierwszej reprezentacji Polski rozegrał 325 meczów. Występował na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu w 1976 roku (złoty medal) oraz Moskwie w 1980 roku (czwarte miejsce), a na mistrzostwach Świata w Meksyku w 1974 roku wywalczył złoty medal. Na Mistrzostwach Europy wywalczył cztery srebrne medale - w 1975 roku (w Belgradzie), w 1977 roku (w Helsinkach), w 1979 roku (w Paryżu) i w roku 1983 (w Berlinie).

matus007 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie. Amen odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl Wielki to był sporowiec! Najlepszy polski siatkarz w historii.... Niech Mu ziemia lekką będzie... odpowiedz

