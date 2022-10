Z obozu rywala

Jagiellonia przed meczem z Legią. Lubią remisy

Piątek, 28 października 2022 r. 14:37 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W sobotę legioniści zmierzą się w Białymstoku z Jagiellonią. Mecze na Podlasiu nigdy nie były dla Legii szczęśliwe. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką najbliższego rywala stołecznego zespołu.



Jagiellonia słabo rozpoczęła tegoroczne rozgrywki, jednak mogło mieć to związek ze zmianą szkoleniowca. Piotr Nowak, który w Białymstoku pracował niespełna pięć miesięcy, został zastąpiony Maciejem Stolarczykiem. Zespół z Podlasia sezon rozpoczął od zwycięstwa z Piastem Gliwice, jednak później poniósł porażkę w trzech następnych kolejkach. Z czasem Jagiellonia złapała wiatr w żagle i była niepokonana w następnych ośmiu ligowych meczach, a w międzyczasie zwyciężyła w Pucharze Polski z pierwszoligową Odrą Opole 1-0. Dobrą formę "Jagi" zrujnowała niespodziewana porażka w krajowym pucharze z trzecioligową Lechią Zielona Góra 1-3. Choć białostoczanie mogli skupić się wyłącznie na Ekstraklasie, to w 13. kolejce przegrali z Wartą Poznań 0-2, a w miniony weekend zremisowali ze Śląskiem Wrocław 2-2. Warto dodać, że Jagiellonia to najczęściej dzielący się punktami zespół w Ekstraklasie. Podopieczni trenera Stolarczyka aż sześciokrotnie remisowali (ok. 43%).







Defensywa



Jedynką w bramce białostoczan jest Serb Zlatan Alomerović, który rozegrał w tym sezonie sto procent meczów w Ekstraklasie. Jego rywalem o miejsce w składzie jest 18-letni Sławomir Abramowicz, który dotychczas swoje minuty zdobywał w krajowym pucharze. Alomerović to doświadczony bramkarz, z przeszłością w Koronie Kielce czy Lechii Gdańsk. Nie raz pokazywał wysoki poziom między słupkami. Co do samej formacji defensywnej, Jagiellonia najczęściej gra trójką obrońców oraz wahadłowymi. Podstawowym stoperem jest Rumun Bogdan Tiru, jednak ten z powodu ośmiu żółtych kartek nie zagra w meczu z Legią. 28-latka może zastąpić 22-letni Mateusz Skrzypczak, a u jego boku najpewniej zagrają bardziej doświadczeni Bośniak Bojan Nastić oraz lider obrony Hiszpan Israel Puerto.



Wahadła najprawdopodobniej zabezpieczać będą 17-letni Jakub Lewicki i Tomáš Přikryl. Lewicki jest odkryciem ostatnich spotkań, zagrał w każdym z ostatnich siedmiu meczów ligowych, a w minionej kolejce strzelił gola.







Środek pola



Tu zdecydowanym liderem, nie tyle co środka pola, a całego zespołu, jest Hiszpan Jesús Imaz. Do Polski przyleciał nieco ponad pięć lat temu, jednak przez pierwsze dwa lata występował w barwach Wisły Kraków. Przez ten czas Imaz zbudował swoją markę, po czym przeniósł się na wschód kraju. W tym sezonie aż osiem razy trafiał do siatki przeciwników, a dodatkowo zanotował jedną asystę. Były zawodnik Wisły jest drugim kapitanem "Jagi". Hiszpan jest zastępcą Tarasa Romanczuka. Jego kompanami w linii pomocy najczęściej są Portugalczyk Nené, który piłkarzem Jagiellonii jest od tego lata oraz Czech Martin Pospíšil. Warto skupić się na portugalskim pomocniku, który szybko zadomowił się na Podlasiu, a dodatkowo strzelił już dwa gole i zanotował tyle samo asyst.







Ofensywa



Jest ona trzecią najlepszą w Ekstraklasie. Nie tylko za sprawą goli Imaza, ale również siedmiu trafień Marca Guala. Snajper tego lata został wypożyczony do Jagiellonii z ukraińskiego SK Dnipro-1. W tym sezonie Hiszpan strzela statystycznie jedną bramkę na dwa ligowe spotkania. U jego boku czasami występuje 21-letni Bartosz Bida lub cztery lata młodszy Mateusz Kowalski.



Przewidywany skład Jagiellonii: Alomerović — Skrzypczak, Puerto Nastić — Přikryl, Romanczuk, Nené, Lewicki — Imaz, Černych — Gual



Ostatnie 5...

Jakim wynikiem kończyło się ostatnich pięć spotkań w Białymstoku?



13-05-2022 Jagiellonia 2-2 Legia

14-02-2021 Jagiellonia 1-1 Legia

24-06-2020 Jagiellonia 0-0 Legia

13-09-2019 Jagiellonia 0-0 Legia

15-05-2019 Jagiellonia 1-0 Legia



Zwycięstwa Legii: 0

Remisy: 4

Zwycięstwa Jagiellonii: 1



Historia



Sobotnie spotkanie będzie 50. meczem pomiędzy obiema drużynami. Legioniści zwycięsko z dotychczasowych spotkań wychodzili 20 razy (ok. 41%), a przegrywali 11-krotnie (ok. 22%). Remis padał 18 razy. Bilans bramkowy to 64-40. Jak pokazała powyższa statystyka, ostatnie cztery rywalizacje obu drużyn w Białymstoku kończyły się wynikiem remisowym. Spoglądając jednak na ostatnie spotkania przy Łazienkowskiej, to lepiej wygląda Legia. Warszawiacy zwyciężyli trzy z pięciu meczów, a Jagiellonia dwa.