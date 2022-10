Mladenović i Josue w jedenastce 14. kolejki Ekstraklasy

W ubiegłą sobotę Legia Warszawa zremisowała 1-1 z Pogonią Szczecin w ramach 14. kolejki Ekstraklasy. Po tym spotkaniu dwóch zawodników stołecznej drużyny trafiło do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżnieni zostali Filip Mladenović i Josue. Jedenastka 14. kolejki: Bartosz Klebaniuk (Pogoń Szczecin), Deian Sorescu (Raków Częstochowa), Michał Nalepa (Lechia Gdańsk), Serafin Szota (Widzew Łódź), Filip Mladenović (Legia Warszawa), Bartłomiej Pawłowski (Widzew Łódź), Jarosław Kubicki (Lechia Gdańsk), Josue (Legia Warszawa), Roberto Alves (Radomiak Radom), Piotr Samiec-Talar (Śląsk Wrocław), Flavio Paixao (Lechia Gdańsk)

Januszek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brak Rosołka i destruktora Ślisza mocno zaskakuje odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.214.95 gratulacje !!! odpowiedz

AdamJ - 3 godziny temu, *.chello.pl Josue? Za oddanie karnego Carlitosowi? odpowiedz

Hautausmaa - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Zara, zara! A dzie Amikarze? odpowiedz

