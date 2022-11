Na stadionach: GieKSa potępiła Widzew

Środa, 2 listopada 2022 r. 13:47 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami bardzo ciekawy kibicowsko tydzień - widać, że wiele ekip mobilizuje się na ostatnie spotkania na własnym stadionie lub ostatnie wyjazdy. Najliczniej na wyjazdowym szlaku pokazał się Widzew, który dwoma specjalami zawitał do Zabrza w 1666 osób i z oprawą "All eyez on us". Hasło z kawałka 2Paca zostało niedawno użyte w oprawie jednej z marokańskich ekip.



Fani Górnika zaprezentowali choreografię "Nie pamiętam, bo nie mogę...", z konkretnym pokazem pirotechnicznym. Oprawę na meczu z Legią przygotowali ultrasi Jagiellonii - także w tym przypadku nie zabrakło sporych ilości pirotechniki (świec dymnych), które przerwały mecz. Legioniści w blisko tysięcznej grupie stawili się w sektorze gości, podróżując na Podlasie specjalem.



Słabszą liczbę na wyjeździe do Poznania zaliczył Raków. Z kolei Lech z dobrą frekwencją i racowiskiem wraz z flagami na kijach. Parę dni wcześniej "Kolejorz" odwiedził Wiedeń, gdzie stawił się w komplecie, z oprawą "Defenders of the faith" (z racami). Nie najlepiej wyszła choreografia lechistom - napis "Siewcy chaosu" nie był zbyt czytelny, a wiele do życzenia pozostawiała również frekwencja gdańszczan - zarówno na całym stadionie, jak i w młynie.



Konkretne oprawy i wyjątkowo liczny młyn po stronie Zagłębia Sosnowiec na meczu z Wisłą Kraków. Bardzo dobrą oprawę przygotowali ultrasi ŁKS-u na meczu z Arką. Pirotechniczny pokaz zaprezentowała również Miedź. Można żałować, że spotkanie Ruchu z GieKSą odbyło się bez przyjezdnych, ale chorzowianie nie zamierzali ułatwiać wejścia na stadion rywalom. Katowiczanie z kolei, skonfliktowani z prezesem swojego klubu, nie zamierzali spełnić jego postulatów. GieKSa świetnie "wybrnęła" z postulatu ich prezesa, by potępili zachowanie kibiców na meczu z Widzewem z poprzedniego sezonu - na meczu Górnika z Widzewem - co za zbieg okoliczności - wywiesili transparent "SK1964 potępia Widzew".



Ekstraklasa:



Górnik Zabrze - Widzew Łódź (1666)

Widzewiacy w dobrej liczbie na wyjeździe do Zabrza, gdzie zaprezentowali malowany transparent "All eyez on us", chorągiewki w barwach plus piro. Górnik z licznym wsparciem GKS-u Katowice (700) i Wisłoki (130). Zaprezentowali oprawę składającą się z okrągłej, malowanej sektorówki, przedstawiającej ojca prowadzącego syna na stadion, transparentu "Nie pamiętam, bo nie mogę...", flag na kijach i konkretnego pokazu piro. GieKSa wywiesiła transparent nawiązujący poniekąd do prośby ich prezesa "SK1964 potępia Widzew".



Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa (971)

Na meczu ponad 16,5 tys. widzów, w tym 971 kibiców Legii, którzy przyjechali pociągiem specjalnym. Jagiellonia zaprezentowała oprawę z transparentem "We don't need no education" i sektorówką przedstawiającą zamaskowanego kibica "pszczółek", który racą podpala legijny indeks z pieczęcią "Ultrawersytetu Warszawskiego". W tle pojawiły się żółte i czerwone kartoniki, a całość zwieńczył pokaz pirotechniczny - świece dymne w barwach klubu. Legioniści odpowiedzieli hasłem "Jaga matoły, jesteście k...y bez szkoły".



Miedź Legnica - Pogoń Szczecin (415)

Gospodarze wspierani przez Karkonosze (58). Zaprezentowali oprawę - malowany transparent "Z jasnym przekazem - Miedź zawsze razem", nad którym odpalili pirotechnikę (ognie wrocławskie i fajerwerki). Portowcy w dobrej liczbie, 415 osób. Na trybunach ponad 5 tys. fanów.



Lech Poznań - Raków Częstochowa (348)

Przeciętna liczba Rakowa na tym wyjeździe. Oprócz kilku flag, w sektorze gości wywiesili transparent "Mieliśmy was za ekipę honorową, top w kraju. Lecz płaczem w internecie wyszliście na cymbałów". Lechici odpalili krzyż z rac oraz spore racowisko na górnej trybunie w połączeniu z flagowiskiem. Na meczu ponad 22 tys. fanów.



Korona Kielce - Piast Gliwice (132)

Gliwiczanie na tym wyjeździe wspierani przez GKS Jastrzębie (8). W sektorze gości stawiło się 132 fanów. Wywiesili transparent z podziękowaniami dla Waldemara Fornalika.



Zagłębie Lubin - Cracovia (70)

Skromna frekwencja w Lubinie, a po meczu kibice przeprowadzili rozmowę z drużyną i jej trenerem. Cracovia w bardzo słabej liczbie.



Lechia Gdańsk - Stal Mielec (46)

Na trybunach niewiele ponad 6 tys. fanów. Gospodarze zaprezentowali foliowy napis, który odczytać niezwykle trudno - "Siewcy chaosu", nad którym odpalili świece dymne. Stal na dalekim wyjeździe pojawiła się w ok. 46 osób i z jedną flagą.



Wisła Płock - Śląsk Wrocław (-)

Na trybunach nic godnego uwagi i cały czas brak sektora gości.



Radomiak Radom - Warta Poznań (-)

Na trybunach niespełna 3,5 tys. widzów.



Niższe ligi:



Zagłębie Sosnowiec - Wisła Kraków (300)

Wiślacy w komplecie stawili się na bliskim wyjeździe. Sosnowiczanie z dobrym młynem i paroma prezentacjami. Rozciągnęli m.in. sektorówkę "Zagłębie", nad którą odpalili kilkadziesiąt rac. Zaprezentowali też transparent "Piszemy historie, nie bajki, to my kibole szajki", okrągłą sektorówkę, chorągiewki plus piro. Oprócz tego przygotowano sektorówkę przedstawiającą wejście na stadion Ludowy, transparent "Są takie pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi", a całość po raz kolejny urozmaiciło racowisko.



ŁKS Łódź - Arka Gdynia (250)

Gospodarze zaprezentowali sektorówki tworzące "ŁKS", transparent "Nigdy niech nie ustanie twoja chwała i poważanie" oraz czarne świece dymne. Arkowcy przyjechali w ok. 250 osób, z sześcioma flagami.



Ruch Chorzów - GKS Katowice (-)

Ponad 9,3 tys. kibiców na trybunach. Niestety, katowiczanie nie mogli się pojawić, bowiem prezes ich klubu postawił warunek - zamówi bilety dla fanów tylko jeśli ci spełnią parę warunków - m.in. potępią zachowanie kibiców na meczu z Widzewem (kiedy ostrzelano pirotechniką sektor gości przy Bukowej) oraz wezmą pełną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia na wyjeździe. Ruch w sektorze gości wywiesił płótno "Persona non grata" z herbem chorzowskiego klubu.





Wyjazd tygodnia: 1666 kibiców Widzewa w Zabrzu

Oprawa tygodnia: Choreo Jagiellonii na meczu z Legią, Górnika na meczu z Widzewem oraz ŁKS-u na meczu z Arką



