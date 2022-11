W Mielcu 2 listopada rozpoczynają się (i potrwają do 6 listopada) Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w boksie. Nasz klub reprezentować będzie Szymon Brząkała (kat. -67kg). Drugi zespół koszykarskiej Legii, w środę o 19:30 zagra wyjazdowy mecz z MKS-em Ochota, wstęp wolny. Rozkład jazdy: 02.11 g. 19:30 MKS Ochota - Legia II Warszawa [kosz, ul. Geodetów 1]

