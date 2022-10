Strzelectwo

Brąz Klepacz na MŚ w pistolecie dowolnym Mix

Wtorek, 25 października 2022 r. 15:52 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Podczas strzeleckich Mistrzostwach Świata w Kairze, Katarzyna Klepacz z sekcji strzeleckiej Legii wraz z Szymonem Wojtyną (Śląsk Wrocław) zdobyli brązowy medal w konkurencji Pistolet Dowolny Miks. W rywalizacji o brązowy medal Polacy wygrali z parą z Ukrainy. Konkurencja ta polega na oddaniu 60 strzałów ocenianych w postawie stojącej do tarcz, których czarne pole ma średnicę 200 mm. Dziesiątka w środku tarczy ma średnicę 50 mm. Podobnie jak w konkurencjach karabinowych, pistolet musi być ładowany jednym nabojem, a dystans do tarczy wynosi 50 metrów.



Z kolei Tomasz Bartnik był o włos od kolejnego medalu MŚ. Tym razem w konkurencji karabin 3 postawy w strzelaniu na 300 metrów legionista zajął miejsce czwarte, a do strefy medalowej zabrakło mu dwóch punktów. Legionista uzyskał ich 587 (194 + 199 + 194). Zwyciężył Francuz, Emilien Chassat z wynikiem 592 pkt.



W konkurencji Karabin Standard Open, Bartnik zajął miejsce 10. z wynikiem 584 pkt. (193 + 200 + 191).