Przygotowania do meczu z Jagiellonią

Wtorek, 25 października 2022 r. 17:33 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po jednym dniu wolnego drużyna Legii rozpoczęła bezpośrednie przygotowania do meczu z Jagiellonią. We wtorkowym treningu, który rozpoczął się w samo południe i nie uczestniczył jedynie Mattias Johansson.



Fotoreportaż z treningu - 26 zdjęć Woytka



Zajęcia rozpoczęły się od kilkuminutowej odprawy Kosty Runjaicia, a następnie rozgrzewkę tradycyjnie prowadził Stergios Fotopoulos. Kolejnym elementem były gierki na utrzymanie na skróconym polu gry. Na koniec zawodnicy zostali podzieleni na dwie drużyny, które rywalizowały na połówce boiska ze ściętymi narożnikami i dodatkowymi czterema małymi brameczkami po bokach dużych bramek. Po ok. 80 minutach zajęcia dobiegły końca.









W środę zespół będzie ćwiczył także w samo południe, a w czwartek i piątek po południu. Mecz Jagiellonia - Legia odbędzie się w sobotę, 29 października o godz. 17:30 w Białystoku.







Fotoreportaż z treningu - 26 zdjęć Woytka











fot. Woytek / Legionisci.com