Młodzież: mecze wtorkowe i środowe (akt.)

Środa, 26 października 2022 r. 11:03 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legioniści z rocznika 2013 Akademii zmierzyli się z rówieśnikami z Barca Academy. stwarzając emocjonujące widowisko na dobrym poziomie dla zgromadzonych widzów. Gracze o rok starsi rozegrali całkiem ciekawe spotkanie z Jednością Żabieniec 2012. Zepsól LSS U!5 po dobrej I połowie, ostatecznie uległ 2-3 Huraganowi Wołomin '08.



I liga mazowiecka U15: Huragan Wołomin '08 3-2 (0-2) Legia LSS U15

Gole:

0-1 9 min. Adam Tołwiński

0-2 14 min. Jakub Drzazga

1-2 45 min. Bartosz Portacha

2-2 62 min. Filip Obidziński

3-2 78 min. Oliwier Gawiński



Legia Soccer Schools: Filip Bonk - Fabian Radziński, Kosma Sekuła, Aleksander Dworski - Kacper Krajewski, Norbert Qaugustyniak, Maciej Suwik, Lucjan Napieralski, Adam Kulicki - Adam Tołwiński Ż, Jakub Drzazga oraz: Patryk Ciborowski, Kacper Jasiński Ż, Aleksy Skonecki Ż, Jakub Rzępołuch, Oskar Kurc

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Liga U11: Jedność Żabieniec 2012 i mł. - Legia U11



Strzały (celne) - 2 połowa: Jedność 14(11) - Legia 22(14)



Legia: Aleksander Obidziński, Seweryn Orzechowski, Ignacy Silski, Nico Martino, Aleksander Kurowski, Antonio Gralewicz-Mendez, Dawid Ruciński, Karol Michalski, Stanisław Dobrowolski

Trener:



Niezła postawa legionistów w meczu z Jednością Żabieniec 2012, choć i gospodarzom należy się parę ciepłych słów. Gospodarze grali odważnie i wysoko w pressingu, parokrotnie zaskakując graczy Legii. Ci jednak byli często górą w pojedynkach 1 na 1 i szybko rozgrywali swoje akcje, tworząc sporo okazji bramkowych, nierzadko skutecznie kończonych. Na pewno nie był to dla jednych i drugich zmarnowany czas.



Liga orlików U10: Barca Academy - Legia U10 (2013)



Strzały (celne)[8-60']: Barca 28 (17) - Legia 40 (31)



Legia: Ignacy Wojciechowski, Konstanty Leonkiewicz, Adam Rymszo, Antoni Adamkiewicz, Jakub Szymul, Szymon Chodkowski, Michael Oyedele, Oliwier Siuda

Trener: Łukasz Listwan



Legioniści z rocznika 2013 Akademii zmierzyli się z rówieśnikami z Barca Academy. W dwóch pierwszych kwartach Legia wymuszała pressingiem sporo błędów, ale od 3. kwarty to gospodarze przeszli do ofensywy. Końcówka to już wymiana ciosów z obu stron, stanowiąca dobre widowisko do oglądania dla zgromadzonych widzów.