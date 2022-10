Krychowiak trenuje z Legią

Rano Krychowiak przeszedł badania medyczne i w samo południe wybiegł na boisko w dresie stołecznej drużyny. Pojawienie się reprezentanta Polski wzbudziło duże zainteresowanie mediów, które przybyły do Legia Training Center. Zajęciom z boku przyglądali się także ojciec i syn trenera Kosty Runjaicia . Kolejny dzień nie trenował Mattias Johansson - pozostali zawodnicy są do dyspozycji szkoleniowca. Po kwadransie trening został zamknięty dla mediów. Fotoreportaż z treningu - 18 zdjęć Woytka fot. Woytek / Legionisci.com

Miasto dupiarza Rafałka - 26 minut temu, *.play-internet.pl Syn trenera mógłby spróbować się w kopanej odpowiedz

bronek49 - 35 minut temu, *.chello.pl jestem ciekaw czy płaci za to odpowiedz

R. - 47 minut temu, *.chello.pl Brać go! odpowiedz

Arek - 58 minut temu, *.tpnet.pl Jak na to, że typ przyjechał sobie potrenować, to wpisów, jak mrówków. Napinacie tu się, i nie wiem po co. Przecież nie długo stąd pojedzie. odpowiedz

(L)egionowo - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jest w Legii żeby utrzymać formę przed mundialem, a ja się pytam, jaką formę?? Przestałem oglądać mecze reprezentacji ze względu na tego człowieka, irytuje mnie chyba bardziej od Morawieckiego...no, nie, chyba przesadziłem .... odpowiedz

Korwinista - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @(L)egionowo: no, raczej przesadziłeś z tym porównaniem odpowiedz

Nie chcemy Kryszewiaka na Ł3! - 1 godzinę temu, *.151.98 Niech spada na bambus odpowiedz

Boss - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Nie chcemy Kryszewiaka na Ł3!: Popieram, drewniak. Skończył się po Euro 2016 odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.centertel.pl Niech nikt się czasem nie łudzi że Krychowiak zima zmieni klub na Legie. On ma taki kontakt podpisany w Arabii że cała liga by musiała się zrzucić na jego wymagania finansowe odpowiedz

lol - 2 godziny temu, *.telkab.pl @Korda: ale po kontrakcie już może do nas przyjść... odpowiedz

Arecki - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Krychę kupić (za drobne,nie przepłacać a Celinę na hostessę)....kilka tys.osób więcej na trybunach.Marzenia czasami się spełniają ???? odpowiedz

Jasio865 - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Szanowny Grzesiu!!!!!trenuj z Legią!!!ale.....BARDZO PROSZĘ!!!!!NAUCZ SIE GRAĆ W PIŁKĘ SŁOWO DAJĘ,NAUCZ!!!JESLI WYCHODZISZ GRAĆ TO NIE MYŚL KOGO UNICESTWIĆ,SFAULOWAĆ,MYSL JAK GO OGRAC ŚRODKAMI PRZEPISOWYM I!!! SĄ LUDZIE CO IM TA TWOJA GRA SIE PODOBA,ALE NIE MNIE!!I SĘDZIOM TEŻ, JESTEŚ TYM CO OD POCZATKU PRACUJE NT JAK OSŁABIĆ POLSKI ZESPÓŁ!!!JUZ SĘDZIOWIE SĄ UCZULENI I 10-15MINUCIE DAJA CI ŻÓŁTKO A PÓŹNIEJ......ZNIKASZ Z GRY!!!!CZYŻBYĆ TYLKO UMIAŁ FAULOWAĆ!!?PISZE Z DOBREGO SERCA,POD ROZWAGĘ!!!J.E. na Legii 50lat odpowiedz

Paco - 4 godziny temu, *.190.43 Zły przykład dla młodych , z piłki interesuje go tylko dzień wypłaty odpowiedz

Korda - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Paco: no ciekawe. Tylko colnijmy się parę lat wstecz to ludzie zachwycali się jego grą i tego mu nie odbierze nikt. To on z Sevilla wygrał Ligę Europy. I to on na Ramosie złamał sobie nos. Także takie komentarze są żałosne, bo nikt nie patrzy na to co osiągnął. Sami znaFcy futbolu odpowiedz

Wyrwikufel - 5 godzin temu, *.netfala.pl Krycha przydałby się w składzie Legii. Kto wie :-) odpowiedz

Obcy - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Sprzedać go. odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl Za pewne też pojawią sie spwkulacje czy widziano by go w Legii na zakonczenie kariery np.

Osobiscie raczej bym go nie widział. Za stary odpowiedz

Wontek - 5 godzin temu, *.play-internet.pl @grzesiek: przecież on ma tylko 32 lata odpowiedz

Ding - 3 godziny temu, *.chello.pl @Wontek: Metryka nie ważna, gdy liczy się umiejętność przyjęcia piłki i celnego podania ???? odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Ding: no ale z krychy grajacego w sevilli to zostaly tylko wspomnienia. Obecnie przypominalby w Legii kuchego albo ostatnimi czasy wszolka czyli 1 bardzo dobry mecz po czy 4 mecze piach pozniej znowu 1 bardzo dobry mecz i znowu 4 mecze piachu odpowiedz

PROTECT - 5 godzin temu, *.domynet.pl Fajnie jakby gral w legii na śp z kapustką i josue odpowiedz

axlrose - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @PROTECT: Świętej pamięci Kapustka i Josue?

Mój Boże, tacy młodzi, zdolni, mało pili...:-) odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @axlrose: za mało jak widać ;) odpowiedz

Afro - 5 godzin temu, *.ncs2012.pl Co? odpowiedz

