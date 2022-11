4-6.11: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 4 listopada 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W piątek przy Łazienkowskiej piłkarze Legii podejmować będą Lechię - to ostatni w tym roku mecz na naszym stadionie, więc liczymy na wysoką frekwencję. Nasi amp futboliści zagrają w turnieju finałowym w Bielsku-Białej. Legioniści mają spore szanse na drugi w historii tytuł mistrza Polski. Przed czterema meczami, które czekają Legię w Bielsku-Białej, mają 2 punkty przewagi nad Wisłą Kraków i 4 nad TSP Kuloodpornymi. Siatkarzy czeka wyjazdowy mecz z Avią Świdnik, z kolei futsaliści udadzą się do Chojnic.



W sobotę zachęcamy do wspierania naszych koszykarzy (g. 19:30 na Bemowie) - bilety do kupienia tutaj. Zapaśnicy Legii startować będą w mistrzostwach Polski młodzików w zapasach w stylu klasycznym, które w dniach 4-6 listopada odbędą się w Janowie Lubelskim.









Rozkład jazdy:

04.11 g. 18:00 Sandecja Nowy Sącz - Zagłębie Sosnowiec [Niepołomice]

04.11 g. 20:00 FC Den Haag - VVV Venlo

04.11 g. 20:30 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk

05.11 g. 10:30 Kuloodporni Bielsko-Biała - Legia Warszawa [amp futbol, Bielsko-Biała]

05.11 g. 13:00 Górnik Polkowice - Olimpia Elbląg

05.11 g. 13:00 Unia Skierniewice - Legia II Warszawa

05.11 g. 14:00 Kolejarz Łódź - Legia Ladies [piłka nożna kobiet]

05.11 g. 14:15 Legia Warszawa - Warta Poznań [amp futbol, Bielsko-Biała]

05.11 g. 16:30 UWKS Legia Warszawa - KS Płudy [A klasa][ul. Marymoncka 42]

05.11 g. 17:00 Avia Świdnik - Legia Warszawa [siatka]

05.11 g. 19:30 Legia Warszawa - Twarde Pierniki Toruń [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

06.11 g. 09:00 Stal Rzeszów - Legia Warszawa [amp futbol, Bielsko-Biała]

06.11 g. 11:30 Wisła Kraków - Legia Warszawa [amp futbol, Bielsko-Biała]

06.11 g. 15:00 Widzew Łódź - Radomiak Radom

06.11 g. 18:00 Red Devils Chojnice - Legia Warszawa [futsal]

06.11 g. 20:00 UKS Probasket Mińsk Maz. - Legia II Warszawa [kosz]



Młodzież:

05.11 g. 10:00 Mazur Radzymin 11 - Legia U12 [Radzymin, ul. Wołomińska 3]

05.11 g. 10:30 Jedność Żabieniec 13 - Legia LSS U10 [Żabieniec, ul. Leśna 20]

05.11 g. 10:30 Legia Warszawa U-15 - Wisła Płock U-15 [kosz, ul. Grójecka 93]

05.11 g. 11:00 Legia LSS U11 - Mazur Radzymin 12 [ul. Łazienkowska 3]

05.11 g. 11:00 Legia LSS U9 - Przyszłość Włochy 14 [ul. Łazienkowska 3]

05.11 g. 11:45 Football Talents 13 - Legia LSS U10 [ul. Lokajskiego 3]

05.11 g. 12:30 Legia U19 - Pogoń Szczecin 04/5 [CLJ U19][LTC 8]

05.11 g. 12:30 Legia LSS U9 - Delta I Warszawa 14 [ul. Łazienkowska 3]

05.11 g. 12:30 Legia LSS U11 - Agrykola Warszawa 12 [ul. Łazienkowska 3]

05.11 g. 13:00 KS Wilanów 10 - Legia LSS U13 [ul. Gruszczyńskiego 12]

05.11 g. 13:00 Lechia Tomaszów Maz. 08 - Legia U15 [CLJ U15][Tomaszów Mazowiecki]

05.11 g. 13:00 Legia Warszawa U-13 - Brwinowska Akademia Koszykówki U-13 [kosz, ul. Grójecka 93]

05.11 g. 14:00 Legia U14 - Escola Varsovia 09 [LTC 7]

05.11 g. 14:00 Legia LSS U12 - Marcovia II Marki 11 [ul. Łazienkowska 3]

05.11 g. 14:15 Korona Kielce 06 - Legia U17 [CLJ U17][Kielce, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53]

05.11 g. 14:30 Świt Warszawa 09 - Legia LSS U14 [ul. Oświatowa 11]

05.11 g. 15:30 Legia Ladies U13 - Ząbkovia Ząbki 10/11 [ul. Łazienkowska 3]

05.11 g. 16:00 Legia U10 - Barca Academy 13 [LTC 7]

06.11 g. 10:00 UKS Talent Warszawa 10 - Legia U13 [ul. Blokowa 3]

06.11 g. 10:30 Barca Academy II 15 - Legia LSS U8 [ul. Fleminga 2]

06.11 g. 11:00 UKS Varsovia 07 - Legia U16 [ul. Marymoncka 42]

06.11 g. 12:00 Legia U11 - Sparta Jazgarzew 12 [ul. Łazienkowska 3]

06.11 g. 13:30 Hydrotruck Radom U-17 - Legia Warszawa U-17 [kosz]

07.11 g. 18:45 UKS Basket Siedlce U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz]