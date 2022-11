8-10.11: Rozkład jazdy

We wtorek wieczorem na stadionie w Gdańsku rozegrane zostanie spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski pomiędzy Lechią i Legią. Transmisję z tego spotkania pokaże Polsat Sport. W czwartek nasze rezerwy w LTC zagrają ligowe spotkanie z Legionovią, z kolei Radomiak ruszy na wyjazd do Zielonej Góry. Emilia Babska i Marek Dobrowolski z sekcji strzeleckiej Legii startować będzie na Mistrzostwach Świata w parastrzelectwie w Al Ain, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Rozkład jazdy: 08.11 g. 20:30 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa 10.11 g. 12:00 Lechia Zielona Góra - Radomiak Radom 10.11 g. 12:00 Legia II Warszawa - Legionovia Legionowo [LTC] Młodzież: 08.11 g. 18:00 Legia U13 - MKS Polonia Warszawa 10 [LTC] 09.11 g. 18:00 KK Warszawa U-19 - Legia Warszawa U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 09.11 g. 19:30 Legia Warszawa U-15 - Trójka Żyrardów U-15 [kosz, ul. Grójecka 93] 09.11 g. 19:30 Legia LSS U15 - AP Waleczni Olszewo-Borki (08 i mł.)[LTC] 10.11 g. 18:00 Legia U15 - Wisła Płock 08 [CLJ U15][LTC] 10.11 g. 18:00 Wisła Płock 09 - Legia U14 [Płock, ul. Łukasiewicza]

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

SF - 58 minut temu, *.tpnet.pl LEGIO II. nie przynies wstydu jak z LKS -m II.! Powodzenia !!! odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl LEGIA II. 2-1 Legionovia L.! "L" !!! odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Lechia Z.G. 1-3 Radomiak. odpowiedz

LW - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Lechia 1-2 LEGIA ! "L" !!! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.