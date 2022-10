Koszykówka

Zapowiedź meczu z Czarnymi Słupsk

Sobota, 29 października 2022 r. 12:12 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po słabej drugiej połowie w meczu z Filou Oostende rozgorzała dyskusja nt. niezadowalającej postawy naszej drużyny w obecnym sezonie. Trener Kamiński na pomeczowej konferencji nie uciekał od odpowiedzialności i przyznał, że Legia jak na razie gra słabo. Głęboko wierzymy, że punktem zwrotnym będzie niedzielny mecz na Bemowie z Grupą Sierlceccy Czarnymi Słupsk.



Legia poniżej oczekiwań prezentuje się jak na razie nie tylko w rozgrywkach Ligi Mistrzów (bilans 0-3, choć cały czas możliwy awans do dalszego etapu rozgrywek), ale i w Energa Basket Lidze. Legioniści wygrali zaledwie dwa z pięciu spotkań, a dwóch z tych porażek doznali przed własną publicznością. Szczególnie nieudany był pierwszy w tym sezonie mecz na Bemowie, przegrany ze Spójnią Stargard, w którym legioniści pudłowali na potęgę rzuty wolne. I chociaż w samej końcówce spotkania, stargardzianie raz po raz popełniali błędy, nasi gracze nie potrafili ich wykorzystać - w kluczowych akcjach Ray McCallum popełnił dwie straty, a Grzegorz Kamiński jedną. Akurat obaj zawodnicy zdecydowanie lepiej zaprezentowali się w meczu z Oostendą, ale głównie w pierwszej połowie. To wtedy Ray zdobył 15 punktów, trafiając kilka trudnych rzutów, a Kamiński do swojej klasycznej trójki, dołożył efektowny wsad nad obrońcą belgijskiego zespołu. Przed tygodniem Legia przegrała w Szczecinie, po meczu, który również nie wyszedł nam ani w obronie (pomimo niedużej liczby straconych punktów), ani w ataku. Trener jednak zachowuje cierpliwość i czyni starania, by zespół zaczął funkcjonować jak należy. Przez pełnych 40 minut, bowiem w ostatnich meczach zdarzają się dobre dwie kwarty, ale szczególnie w decydujących fragmentach spotkań, brakuje energii, skuteczności i pewności siebie. - Musimy zacząć wygrywać spotkania, bo nie wygląda to dobrze - mówił po meczu z mistrzem Belgii, Grzegorz Kulka.







Zespół Czarnych, który był rewelacją ostatnich rozgrywek, w których jako beniaminek zajęli czwarte miejsce, do końca walcząc o medal w rywalizacji z Anwilem. W obecnym sezonie słupszczanie wygrali o jeden mecz więcej od Legii, i co ciekawe, lepiej na razie prezentują się na wyjazdach, gdzie mogą pochwalić się bilansem 2-0 - zwyciężyli w Zielonej Górze (+8) oraz Łańcucie (+14). Wcześniej wysoko przegrali na własnym parkiecie ze Stalą Ostrów (-24), a w ostatniej kolejce minimalnie przegrali ze Śląskiem (-2).



Drużyna zbudowana przez Mantasa Cesnauskisa we wrześniu zagrała w kwalifikacjach do fazy grupowej FIBA Europe Cup. Czarni po pokonaniu Jamtland Basket ze Szwecji 83:73 (11/25 za 3 słupszczan), musieli pokonać dwóch kolejnych rywali. Zostali zatrzymani jednak już na drugim etapie eliminacji przez dobrze znany legionistom, holenderski ZZ Leiden (wicemistrz kraju), który zwyciężył 78:74. W pierwszym meczu w Europie najlepszym strzelcem zespołu był Diante Watkins (23 pkt.), w drugim Shavon Coleman (20 pkt.).







W zespole ze Słupska nie udało się zatrzymać żadnego z obcokrajowców, którzy w ostatnim sezonie byli wyróżniającymi się postaciami w całej lidze. Zatrzymano część polskiej rotacji - m.in. Jakuba Musiała, Mikołaja Witlińskiego i Bartosza Jankowskiego, ale i wykonano bardzo ciekawe ruchy. Z Astorii Bydgoszcz sprowadzno "trójkę" - Michała Chylińskiego, z kolei strefę podkoszową wzmocniono doświadczonym, Pawłem Leończykiem, który trafił do Słupska z Trefla Sopot. W kadrze jest liczne grono utalentowanych zawodników, z roczników 2004-06. Sprowadzono również pięciu obcokrajowców. Rozgrywający Diante Watkins, obecnie najlepszy strzelec drużyny (śr. 11,2 pkt. na mecz) ma za sobą kilka lat występów w Europie - grał już w Niemczech (drugi poziom rozgrywkowy), niższej lidze francuskiej oraz trzy sezony w drugiej lidze tureckiej. Druga "jedynka" Czarnych, Zackery Bryant zdobywa na razie identyczną liczbę punktów (11,2) na mecz, przy bardzo dobrej skuteczności z dystansu (5/10). Zawodnik po NCAA występował w Niemczech (BG Gottingen), Finlandii (Lahti Basketball) i drugiej lidze włoskiej (Acqua S. Bernardo Cantu). W dwóch ostatnich sezonach notował bardzo wysoką, ponad 42-procentową skuteczność za 3. Bryant zdecydowanie częściej kończy akcje samemu, niż odgrywa piłki do kolegów - asysty są natomiast domeną Watkinsa, który w ostatnich sezonach notował od 5,6 do 7,8 asysty na mecz w Turcji.



Z PAOK-u Saloniki sprowadzono silnego skrzydłowego z USA, Davida Dileo. W Grecji notował 9,5 pkt. na mecz oraz 3,9 zbiórki, przy bardzo dobrej skuteczności za 3 (blisko 40 procent) i z linii rzutów wolnych (blisko 89 procent). Bardzo podobne statystyki osiągał rok wcześniej grając w hiszpańskiej Murcii. Na pozycję niskiego skrzydłowego zakontraktowano Shavona Colemana, który doświadczenie w Europie ma dość spore. W ciągu czterech sezonów występował na parkietach Belgii (Kangoeroes Mechelen i Okapi Aalstar), Holandii (Dordecht), Izraela (Hapoel Holon) i Niemiec (Syntainics MBC). W ostatnim sezonie w drużynie z belgijskiego Aalst zdobywał 15,5 pkt. na mecz, trafiając 42 procent rzutów z gry i notując 6,8 zbiórki. Centrem słupskiego zespołu został mierzący 208 centymetrów De'quon Lake, który brał dwa lata na Węgrzech (Falco Szombathely), a w minionym sezonie występował zarówno w Tsmokach Mińsk, jak i Oklahoma City Blue (G-League) oraz Humacao w Portoryko. W tym ostatnim zespole bardzo słabo wykonywał rzuty wolne, co jednak nie przekłada się na dyspozycję rzutową osobistych w trwającym sezonie EBL (7/9).







Ostatnie mecze Legii i Czarnych były bardzo zacięte. W minionym sezonie na Bemowie legioniści zwyciężyli 68:66, a w rewanżu w marcu tego roku przegrali po dogrywce 90:96, po pamiętnej stracie Johnsona na środku boiska, na 26 sekund przed końcem regulaminowego czasu (przy remisie). Wcześniej do dogrywki nasz zespół doprowadził dzięki fantastycznej akcji Cowelsa 3+1, a następnie skutecznej obronie. Wcześniejszy mecz obu drużyn na Bemowie miał miejsce w styczniu 2018 roku, i wówczas legioniści wygrali minimalnie, 77:75, po niezwykle emocjonującym spotkaniu.







Wszystko wskazuje więc na to, że i w najbliższą niedzielę będziemy świadkami ciekawego i zaciętego widowiska. Mamy nadzieję, że Legia rozpocznie zwycięską serię. Bilety na to spotkanie, którego początek zaplanowano na 19:30, nabywać można na eBilet.pl. W przerwie spotkania w konkursie Koszykarska Kumulacja LOTTO, do wygrania aż 4 tysiące złotych. Aby je zgarnąć, wystarczy trafić z połowy boiska! Transmisja meczu dostępna będzie w serwisie Emocje.TV. W hali nabywać będzie można repliki koszulek meczowych Legii - zarówno w wersji ligowej, jak i z Ligi Mistrzów - białe i zielone. Sklep Kibica będzie zlokalizowany na piętrze hali OSiR Bemowo, tuż przy sektorze E - wchodząc wejściem głównym trzeba udać się w lewo schodami w górę. Koszt koszulki to 179,99 zł (przyjmujemy płatność gotówką oraz kartą). Posiadacze karnetów na sezon 2022/23 nabędą ją z 20% zniżką.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 2-6

Liczba wygranych/porażek u siebie: 1-4

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 71,6 / 71,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 49,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 59,0%



Skład: Łukasz Koszarek, Ray McCallum, Szymon Kołakowski, Bartosz Prokopowicz (rozgrywający), Travis Leslie, Devyn Marble, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Ray McCallum, Devyn Marble, Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Devyn Marble 81 (śr. 16,2), Ray McCallum 69 (13,8), Janis Berzins 52 (10,4), Geoffrey Groselle 44 (8,8).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68).



GRUPA SIERLECCY CZARNI SŁUPSK

Liczba wygranych/porażek: 3-2

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 1-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 76,6 / 77,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,0%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 49,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,6%



Skład: Zackery Bryant, Diante Watkins, Kacper Kozłowicz (rozgrywający), Bartosz Jankowski, Jakub Musiał, Michał Oleksy, Maciej Olechnowicz (rzucający), Gracjan Kołodziej, Michał Chyliński, Shavon Coleman, David Dileo, Jan Pluta, Jakub Wasilewski (skrzydłowi), De'quon Lake, Paweł Leończyk, Mikołaj Witliński, Szymon Sikora (środkowi).

trener: Mantas Cesnauskis, as. Łukasz Seweryn



Przewidywana wyjściowa piątka: Diante Watkins, Shavon Coleman, Michał Chyliński, David Dileo, Mikołaj Witliński.



Najwięcej punktów: Diante Watkins 56 (śr. 11,2), Zackery Bryant 56 (11,2), Mikołaj Witliński 50 (10,0).



Ostatnie wyniki: Arka (d, 66:64), Stal (d, 66:90), Zastal (w, 85:93), Sokół (w, 69:83), Śląsk (d, 75:77).



Ostatnie mecze obu drużyn:

26.03.2022 Czarni Słupsk d.96:90 Legia Warszawa

21.11.2021 Legia Warszawa 68:66 Czarni Słupsk

15.01.2018 Legia Warszawa 77:75 Czarni Słupsk

25.10.2017 Czarni Słupsk 83:75 Legia Warszawa

06.04.2003 Legia Warszawa 89:90 Czarni Słupsk

08.03.2003 Czarni Słupsk 91:66 Legia Warszawa

29.01.2003 Czarni Słupsk 103:69 Legia Warszawa

12.10.2002 Legia Warszawa 91:74 Czarni Słupsk

07.04.2002 Legia Warszawa 76:61 Czarni Słupsk

17.03.2002 Czarni Słupsk 89:73 Legia Warszawa

24.01.2002 Legia Warszawa 78:72 Czarni Słupsk

14.10.2001 Czarni Słupsk 78:68 Legia Warszawa



Termin meczu: niedziela, 30 października 2022 roku, g. 19:30

Adres hali: ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Ceny biletów: 20, 30 i 40 zł (ulgowe) oraz 30, 40 i 50 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV



