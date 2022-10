Wrotkarstwo

Bracia Kania wystartują na MŚ w Argentynie

Środa, 26 października 2022 r. 12:36 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dwóch zawodników sekcji łyżwiarskiej Legii Warszawa - bracia Marek Kania oraz Mateusz Kania wyleciało do Buenos Aires, gdzie w najbliższych dniach startować będą na Mistrzostwach Świata we wrotkarstwie szybkim (World Skate Games). Przed rokiem na MŚ w Kolumbii poleciał tylko Mateusz, zajmując miejsca w drugiej i trzeciej dziesiątce.



Marek skoncentrował się wtedy na startach na łyżwach, co przełożyło się na fantastyczne wyniki w Pucharze Świata i kwalifikację na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. A wszystko to niedługo po tym, gdy... planował zakończyć przygodę z łyżwiarstwem szybkim. Na IO w roku ubiegłym Marek Kania zajął 16. miejsce na 500 metrów, a kilka tygodni wcześniej zajął ósme miejsce na Mistrzostwach Europy na tym samym dystansie oraz zdobył brązowy medal w drużynie.



W tym roku legionista poleciał do Argentyny na Mistrzostwa Świata na rolkach, chociaż start ten koliduje z początkiem sezonu łyżwiarskiego. A w ostatnich tygodniach właśnie na lodzie w Inzell trenował nasz zawodnik.



- Sportowiec jak to sportowiec zawsze musi mieć jakieś marzenia i cele, do których dąży - taka nasza natura. Dlatego zaraz po spełnieniu mojego marzenia o starcie w Igrzyskach Olimpijskich, obrałem sobie kolejny cel - Mistrzostwa Świata w Argentynie. Tak więc od ponad pół roku jest to impreza sportowa, która była moją największą motywacją. Ogromnie się cieszę, że uda mi się dotrzeć także do tego celu! Dziękuję bardzo PZSW za powołanie i PZŁS za bezproblemowe puszczenie mnie na te zawody, bo jak wiadomo kolidują one z początkiem sezonu łyżwiarskiego. Po raz pierwszy w życiu doświadczę takiego "zazębienia" się sezonów rolkarskiego z łyżwiarskim... ale wcale mi to nie przeszkadza! Jaram się, że odwiedzę Amerykę Południową przy okazji startu w najważniejszej imprezie w sezonie! - mówi Marek Kania.