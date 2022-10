Srebro Bartnika na MŚ w karabinie leżąc 300m

Dziś w Kairze rozegrano kolejną konkurencję podczas Mistrzostw Świata w strzelectwie sportowym. Zawodnik Legii Warszawa, Tomasz Bartnik zdobył na tej imprezie drugi srebrny medal. Dzisiaj legionista doskonale spisał się w konkurencji karabinu leżąc z 300 metrów. Nasz zawodnik zdobył 598 pkt., o jeden mniej od Norwega, Simona Claussena. W sześciu seriach Bartnik "stracił" tylko dwa punkty. Brąz w tej konkurencji zdobył Austriak, Alexander Schmir. W sobotę Tomasz Bartnik zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w konkurencji karabinu 3 postawy (z 50 metrów), co dało legioniście kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 roku. Tomasz Bartnik wraz z Maciejem Kowalewiczem i Danielem Romanczykiem w czwartek, 27 października wystartują w drużynowym meczu o brąz (z Austriakami - Patrickiem Diemem, Bernhardem Picklem i Alexandrem Schmirlem) w karabinie leżąc z 300 metrów.

Mason - 3 godziny temu, *.. Warto było ściągnąć Zidana na emeryturze. Może w piłkę już nie gra, ale ile medali w strzelectwie nazdobywał. odpowiedz

