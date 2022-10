Czwarty medal Bartnika na MŚ!

Zawodnik sekcji strzeleckiej Legii, Tomasz Bartnik nie zwalnia tempa - w czwartek około godziny 10:00, legionista zdobył czwarty medal podczas trwających Mistrzostw Świata w Kairze. Tym razem po wczorajszym udanym, indywidualnym występie w konkurencji karabinu leżąc z 300 metrów (legionista zdobył srebrny medal), nadarzyła się szansa, by Polacy w drużynie, w tej samej konkurencji powalczyli o brąz. Nasz zespół z składzie Tomasz Bartnik (Legia), Maciej Kowalewicz (Gwardia Olsztyn) i Daniel Romańczyk (Klub Strzelecki Agat) zmierzył się w meczu o brąz z Austriakami, którzy wystąpili w składzie: Alexander Schmirl, Patrick Diem i Bernhard Pickl. Rywalizacja była bardzo zacięta, a o końcowym sukcesie zdecydowała ostatnia, piętnasta seria, wygrana przez Polaków, dzięki czemu całą rywalizację zwyciężyliśmy 16-14. Tomasz Bartnik zdobył tym samym brązowy medal - czwarty podczas tych mistrzostw. Jeszcze dziś jeden start legionisty, który w parze z Paulą Wrońską weźmie udział w karabinie leżąc Mix.

