Spore zainteresowanie meczem z Legią w Białymstoku

Czwartek, 27 października 2022 r. 13:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Podczas sobotniego meczu Jagiellonii z Legią szykuje się wysoka frekwencja na stadionie przy ulicy Słonecznej, a na pewno rekord obecnego sezonu w Białymstoku. Do środowego wieczora klub z Podlasia sprzedał już ponad 12 tysięcy wejściówek, z czego nieco ponad tysiąc trafiło do kibiców z Łazienkowskiej i również zostało rozdysponowanych.



Na nowym stadionie w Białymstoku ostatni mecz obu drużyn, w maju tego roku, obejrzało 15 383 kibiców, w tym 898 fanów Legii. Największym zainteresowaniem cieszyło się z kolei spotkanie rozegrane w maju 2017 roku, kiedy na trybunach zebrało się 22 394 widzów - czyli dokładnie tylu, ile liczy pojemność stadionu w Białymstoku. Na meczu sprzed pięciu lat nie mogli pojawić się fani Legii, stąd też w sektorze gości mogli zasiąść białostoczanie, a pojemność stadionu nie była ograniczona ze względu na sektory buforowe.



Dwa kolejne spotkania w Białymstoku odbyły się bez udziału kibiców Legii - ponad 900 fanów z Warszawy spędziło je na przystadionowym parkingu, podczas gdy pracownicy klubu z Białegostoku wymyślali kolejne bzdury (np. rozcinanie flagi "Mocno Legia", jakoby w niej zaszyta była flaga Jagiellonii), by tylko na stadion nie wpuścić legionistów. Dopiero w październiku 2018 roku udało się grupie 770 kibiców Legii wejść na sektor gości (w drugiej połowie), gdzie spalone zostały dwie flagi białostoczan - "FC Hajnówka" i "The best fans Białystok". Po tej wizycie kibice z Łazienkowskiej otrzymali dłuższy zakaz wyjazdowy do Białegostoku, a dodając do tego ograniczenia covidowe w sezonie 2020/21, łącznie bez naszego udziału odbyły się cztery mecze w Białymstoku. Na stadion "Jagi" po paroletniej przerwie wpuszczono nas dopiero 13 maja tego roku - o dziwo, nie robiąc na wejściu żadnych problemów, znanych z wcześniejszych wizyt.



W obecnym sezonie najwyższa frekwencja na meczu Jagiellonii miała miejsce podczas spotkania z Widzewem, które obejrzało 11 781 kibiców. Na sobotnim meczu spodziewanych jest o kilka tysięcy fanów więcej. Białostoczanie zamierzają pojawić się na trybunach ze sporym wyprzedzeniem. "Zbiórka wszystkich kibiców o godzinie 15:30 w Jaga Gastro Strefie. To nie jest mecz z Wartą Poznań, gdzie można przyjść sobie 15 min przed pierwszym gwizdkiem! To jest spotkanie z naszym największym wrogiem! Na meczu nie ma chwili przerwy w dopingu!" - mobilizują się gospodarze.



Mecz Jagiellonii z Legią rozpocznie się o godzinie 17:30.



Frekwencja na ostatnich meczach Jagiellonii z Legią:

13.05.2022 - 15 383 widzów (898 fanów Legii)

14.02.2021 - bez udziału publiczności (ograniczenia covidowe)

24.06.2020 - 3636 widzów (ograniczenia covidowe)

13.09.2019 - 19 308 widzów (bez kibiców Legii)

15.05.2019 - 13 573 widzów (bez kibiców Legii)

26.10.2018 - 16 862 widzów (770 fanów Legii)

06.05.2018 - 18 763 widzów (900 fanów Legii przed stadionem)

24.09.2017 - 17 894 widzów (970 fanów Legii przed stadionem)

21.05.2017 - 22 394 widzów (bez kibiców Legii)

18.11.2016 - 18 765 widzów (bez kibiców Legii)