grzesiek - 42 minuty temu, *.centertel.pl Ja pierniczę piast gliwice czwarty od końca w tabeli a jakieś jełopy piszą że nie potrzebnie zwalniają fornalika . Jaja



A Vuko zyczę powodzenia. Za rok piast znowu zagra w pucharach z nim na pokladzie odpowiedz

Pawełek - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Powodzenia Rado! odpowiedz

WilyWarsaw - 2 minuty temu, *.play-internet.pl @Pawełek: To Miro nie Rado.. jak już ^^ odpowiedz

OLek - 1 godzinę temu, *.mm.pl Vuko plissss zabierz z Legii ręcznika Miszte ! odpowiedz

e(L)o - 34 minuty temu, *.plus.pl @OLek: sam jesteś ręcznik, taki od podłogi! odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dziwna sytuacja. Waldek robił w Piaście wyniki ponad stan.Zwolnili Waldka czy sam zrezygnował? Kosta po słabej rundzie wiosennej wypad i od nowego sezonu Waldek w Legii.

Powodzenia Vuko. odpowiedz

Ding - 2 godziny temu, *.chello.pl Wiedziałem, że w Piaście bieda, ale nie że aż taka. odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Gratulacje ! Niech nauka trenerki w Legii nie pójdzie w las. Lubię bardzo Vuko, ale jako trenera nie cenię, na razie... odpowiedz

AdamJ - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie kwestionuję kompetencji Vukovicia, przecież to on rozpoczął proces odbudowy Legii ze zgliszcz pozostawionych przez Michniewicza, ale z punktu widzenia interesów Piasta zwolnienie Fornalika jest nierozsądne. Życzę powodzenia Vukoviciowi - oprócz oczywiście meczów z Legią. odpowiedz

L... - 2 godziny temu, *.plus.pl I dobrze. Niech rozwija się... odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Haha.

odpowiedz

